分析：日本企业安全丑闻频传 制造业深陷泥淖

路透东京10月29日 - 在日本制造商苦于应对成本压力上升、实施更加严格的标准以及竞争益发激烈等问题之际，日企爆出一系列安全丑闻，让该国备受推崇的生产车间面临检视。

2017年10月24日，日本Moka，一名工人经过神户制钢的企业标识。REUTERS/Minami Funakoshi

国内市场不景气加上来自中国和韩国的同业竞争，压低了制造企业的利润，所以许多工厂都削减成本，减少仰赖终身聘员工，转而增聘临时工。

这些做法导致日本备受吹捧的制造业频频爆出安全丑闻，斯巴鲁(7270.T)周五也步上日产汽车(7201.T)后尘，承认其没有遵守正确的车检程序。

本月稍早，日本第三大钢企--神户制钢(5406.T)称，其员工窜改产品规格长达数年，这导致全球数家企业纷纷检验其汽车、飞机、火车和电子产品的安全性。

日本战后劳动力的核心是那些持有长期合同、工资标准论资排辈的全职员工，企业无法轻易裁掉这些“正式”员工，只能日益依赖“非正式”员工，即临时工、兼职及短期合同工。

关西大学名誉教授及职场问题专家Koji Morioka称，雇佣这些非正式员工，企业得以削减成本并调整用工。不过这导致工厂技术水平降低，标准下降，误操作和事故的概率也上升了。

“对‘短期性’工人的雇用正在大幅增加，”Morioka称。“工厂有经验的熟练工人在流失，带来越来越大的风险。”

去年劳动力大军中的非正式工从20世纪90年代的20%上升到纪录高位37.5%，有些企业中比例更高。

薪资差距非常明显。正式工去年平均月薪321,700日圆(2,830美元)，而合同工只有211,800日圆。

东京索菲亚大学日本管理教授Parissa Haghirian称，在全球审查越来越严、公司疏漏所招致的批评声愈发强烈之际，这些企业却未能培养出确保达到安全等领域标准的熟练技工。

“这真的是一个人力资源问题，”她表示，指的是直接从学校或大学招募工人，为他们进行岗位培训，并让他们在各部门之间轮岗的传统模式，再也无法适当发挥作用。

**事后手段**

Haghirian表示，由于企业抱怨劳工短缺的比率达到25年高位，加之企业需要专家但却无法从内部培养，因此对熟练技工的争夺可能将变得愈发激烈。

并非只有日本企业陷入丑闻泥潭，欧洲和美国企业亦受困于从汽车尾气排放到肉类销售的操纵等丑闻。但日本企业却面临是否能够迅速适应的质疑。

律师Tadashi Kunihiro称，一些日本制造商的态度是，“由于生产车间运行良好，质量控制和检测可以作为事后手段实施”。

他说，许多企业都不把最精良的员工放在品管的岗位。

Kunihiro还说，质检松散的情况在一些公司早就行之有年，而终身聘雇制减少也造成员工忠诚度低落。

日相安倍大力推行公司治理改革，在诸如增加外部董事等改革举措中，加强企业的透明度是一大重点。

但专家认为，这类改革能否有助于在第一时间就避免发生品管丑闻，令人相当存疑。

“就算增加更多外部董事，但如果工厂的生产车间造假，这些董事们也不可能发现，”一位要求匿名的铝业高管称。

“连公司高管都搞不清楚生产线发生了甚么事。”他说。

保时捷日本社长Toshiyuki Shimegi说，公司高管难辞其咎，因为他们过于疏离业务运作面。

“必需有更多的宏观管理，”他在东京车展中说，“他们缺少了亲身实践的态度。”(完)