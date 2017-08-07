分析：油市多头尚未走出困境

路透伦敦8月4日 - 油市投资者似乎认同这种看法，即在三年的供应过剩之后，油市复苏终于上路。但油价大涨似乎不太可能，因选择权市场显示，至少在石油输出国组织(OPEC)减产协议到期之前，原油生产商不会放过任何油价上涨之机。

油价最近两个月上涨了20%左右，升至每桶52美元以上，日高与日低持续抬升，显示此波涨势比今年3月和5月的反弹更为稳固。

“自6月以来涨势不错，但现在原油必须证明其能够打破下跌通道，”Petromatrix的分析师Olivier Jakob表示。

投资者一直担心，OPEC及其盟友能否恪守减产180万桶/日至明年3月的承诺，尤其是考虑到获得减产豁免的利比亚和尼日利亚产量激增。

美国石油产量今年劲增了10%，加上全球石油库存下滑速度牛步，都让交易员及投资人心存疑虑。OPEC认为，全球石油库存必须回落到中长期平均水准，才能解除限产措施。

OPEC及俄罗斯等11个非OPEC产油国1月开始限产以来，全球主要发达国家的石油库存增加约4,000万桶，仍较五年均值(也就是OPEC目标水准)高出约2亿桶。

不过根据美国能源资料协会(EIA)资料，石油库存已经连续两个月较上年同期下滑，是三年多来首次同比下降。

今年12月原油期货相对明年12月原油期货的升水幅度，已由7月初的将近2.50美元缩小至仅剩0.62美元。

从2014年底到今年年初，这个被称为“12月/12月”的价差平均为每桶升水近4.00美元。OPEC及其他产油国2016年底达成削减供应的历史性决定后，这个价差在今年年初转为贴水。

然而，全球石油库存持续攀升，以及外界对于OPEC抑制出口及产量能力的怀疑，导致这个价差到6月时升至九个月来最高水准。

**汽车一动，油价必涨**

受驾驶季影响，每年下半年对精炼油品的需求通常比较旺盛。

最直观的美国燃料库存自今年稍早触及纪录高位以来，已经下降约10%。但这种趋势需要持续下去，才能说服较长期投资者和OPEC自身，让他们相信期盼已久的库存下降真的来了。

基金在过去一个月里，已将布兰特原油和西德克萨斯中质油(WTI)的期货与期权空头仓位削减逾40%，至三个月最低位。

“美国原油库存已经开始季节性下降，但我认为基金很可能会先看看夏季结束时的情况，然后才再次做多，”法国巴黎银行的大宗商品策略主管Harry Tchilinguirian说。

“有意思的是，OPEC也要等到夏季末才评估减产效果，判断在减产期到明年3月结束前的这段时间里要做些什么。”

有一些警示信号仍让投资者对今年夏季油价大涨的韧性持谨慎态度。

生产商锁定其未来的石油销售(这可能打压油价升势)的明显迹象是，卖权的隐含波动率相对于买权升高。

隐含波动率是衡量在特定时间期权受欢迎程度的指标之一。

行权价接近当前六个月后到期的布兰特原油期货价格的卖权隐含波动率，较买权隐含波动率之差已触及两个月来最高。

在OPEC和其它产油国5月同意延长减产协议至2018年3月后不久，该隐含波动率之差创下一年低位。

“近月原油价格目前趋势向上，受惠于季节性产品需求强劲、且有暂时迹象显示OECD库存可能进一步趋向五年均值。在该趋势下...更长期的期权继续遭遇生产商持续的对冲操作，”法国兴业银行在研究报告中表示。

高盛股票分析师们认为，明年当新的项目投产，全球油市料将供应过剩。他们表示，近期库存的减少是好的开始。

“但是我们认为额外的数据点--尤其是OECD库存--是有必要的，我们尚未走出困境。”

图1：布兰特原油期货价差结构和商业库存

reut.rs/2flfHmC

图2：发达国家石油库存

reut.rs/2flLiVh

图3：布兰特原油期权偏斜

reut.rs/2fkWjGA

(完)