分析：中国央行单周净回笼创近两年新高 资金宽松超预期严控加杠杆

作者 李宏薇

路透上海2月2日 - 普惠金融定向降准、临时准备金动用安排(CRA)及月末财政支出等多因素叠加，导致1月末前后中国银行间资金宽松程度超过预期；央行公开市场则顺势连续七日暂停操作，本周净回笼规模7,600亿元人民币创下近两年来新高。

在加大净回笼力度不让流动性过于泛滥的同时，日前存款类机构对非银机构融出隔夜资金亦受限。尽管监管层这次窗口指导持续时间不长，但时刻严控高杠杆偏好者因资金宽松而加杠杆的态度彰显。

业内人士并认为，目前来看央行维持流动性紧平衡的大方向未见改变。春节后财政支出等支撑因素不再，CRA释放出的资金亦将逐步归还，对届时资金面需保持一定谨慎。

“央行去杠杆的政策目标未变，流动性操作上依然是削峰填谷，一方面要保持春节前流动性的稳定，一方面紧平衡趋势难改，春节后资金面逐渐收紧的概率较大。”恒丰银行研究院宏观经济研究中心负责人蔡浩称。

对于中国短期内政策走向，他认为，美联储(FED)3月加息概率较大，在此以前适逢中国春节和“两会”，货币政策不太可能出现大的调整。FED一旦升息，不排除中国央行会继续对政策工具利率进行微调跟进的可能。

美联储1月末维持利率不变，但预计通胀将在今年攀升，表明联储仍可能在新任主席鲍威尔上任后于3月升息。

日前有市场人士透露，以部分大中型银行为主的存款类机构接到指导，1月末前不要对非银机构融出隔夜资金，而转为更长期限。不过进入2月后，有交易员称，该限制措施似已解除，持续时间仅约三、四日。

自上周四(1月25日)起，央行公开市场已连续七个交易日暂停操作，累计净回笼规模达1.15万亿。本周公开市场共有7,600亿元逆回购到期，全部净回笼。前一次单周净回笼高点出现在2016年春节后的2月末3月初，当周净回笼量为8,400亿。

随着普惠金融定向降准正式落地，央行公开市场上周转为净回笼，再次凸显其维持中性货币政策基调的决心。尽管春节临近，但考虑到央行早已未雨绸缪建立“临时准备金动用安排(CRA)”，多重工具并用有望保障节前资金面稳定。

**谨慎面对春节后流动性**

即使公开市场连七日空窗，最新逆回购未到期余额降至3,000亿元以下，但在CRA等因素支撑下，银行间市场流动性依旧十分充裕。对这种局面的持续性，业内人士表示不要过于乐观，需谨慎应待春节后资金面。

招商证券宏观分析师闫玲称，春节后，由于银行体系负债端增长乏力，金融严监管持续，融资需求与广义货币供给不匹配的现状改善有限；加上CRA陆续到期、申报纳税期限顺延等，“春节后至两会前的资金面仍然存在风险。”

中国今年农历春节假期为2月15日至2月21日。

银行间市场周五资金面继续宽松，CRA启动以来，货币市场融出整体充裕，跨月不难借且价格也下跌。虽然春节提现高峰未至且公开市场连续回笼，交易员对春节前流动性预期较为乐观。

为满足春节提现产生的临时流动性需求，央行建立了CRA工具，现金投放占比较高的全国性商业银行可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限30天。央行本周一至周三在公开市场业务交易公告中均提及，金融机构已有序动用CRA。

自2016年春节前起，中国央行公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行。在原有七天、14天和28天逆回购期限的基础上，2017年10月末央行首次开展63天期逆回购，该工具操作期限品种增至四种。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

到期量 操作量

逆回购（周一） 1,400 --

（周二） 2,400 --

（周三） 2,100 --

（周四） 800 --

（周五） 900 --

净回笼 7,600

(完)