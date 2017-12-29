分析：年末资金结构性紧张 中国央行祭出春节前“临时降准”工具稳预期

作者 吕雯瑾

资料图片：2013年11月，中国北京，中国央行总部大楼。REUTERS/Jason Lee

路透上海12月29日 - 中国央行本周以“财政支出力度加大，流动性总量处于较高水平”为由持续暂停逆回购操作，单周净回笼2,900亿元人民币，年末资金面结构性紧张加剧。央行周五并宣布建立“临时准备金动用安排”，符合条件的机构可临时动用准备金，以满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求。

业内人士分析，央行提前公布针对明年春节的流动性安排，不仅有助可直接申请临时降准的全国性银行未雨绸缪，也有助于改善目前结构性紧张的流动性，稳定全市场的资金面预期，中小银行、非银机构亦可受益。

中国央行周五公告，在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。

中金公司固收研究团队指出，“临时准备金动用安排”是2017年春节期间“临时流动性便利”(TLF)的升级版：范围扩大至大行和股份制银行，不需要抵押品，解决了抵押券偏紧和LCR(流动性覆盖率)等指标掣肘资金传导等压力，也无需支付额外的资金成本。

“此次的‘临时准备金动用安排’在基本完全对冲春节资金扰动的同时，也进一步完善准备金制度；且充分考虑市场的流动性需求、抵押券情况等。不仅有助于全国性银行平稳应对本次春节的流动性需求，中小银行以及非银机构的流动性也更添保障，也有助于稳定甚至提振债市情绪。”中金分析称。

联讯证券分析师李奇霖、钟林楠测算，若以大行、股份行降准2%为条件，从上市银行三季度的存款数额计算，此次预计可释放万亿、最多1.8万亿元的流动性，与2017年春节“TLF+定向降准”组合相比，此次力度更大，可能主要是考虑到目前银行超储率较低。不过对央行这一暂时性的举措应审慎看待，春节后资金面可能会有收紧压力，机构还需根据央行操作审时度势；在货币政策未发生改变前，央行维持紧平衡、控杠杆的决心不会变。

2017年1月央行曾通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天。

央行有关负责人12月14日曾表示，预计12月份财政因素将净供给流动性超过1万亿元，明年初普惠金融降准措施落地将释放长期流动性3,000亿元左右。对于2018年春节前主要商业银行因现金大量投放而产生的流动性需求，人民银行也已作了安排。总的来看，银行体系跨年、跨春节流动性供应是有保障的。

交通银行金融研究中心分析师鄂永健指出，通常1月一般贷款和存款都增加较多，因而预计明年春节所在的2月份准备金补缴压力较大，该政策也将有效缓解准备金上缴压力，保持市场流动性稳定。

中金固收预计，考虑到使用期限为30天，银行或在2018年1月10日或稍往后几天开始报备，1月16日或稍往后释放这笔临时准备金，从期限上，完全覆盖春节前的取现需求和资金滚动需求。

至本周五，中国央行连续六日暂停逆回购操作。本周净回笼2,900亿元。央行表示，临近年末财政支出力度加大，可吸收央行逆回购到期等因素的影响；周二至周五(26至29日)，央行公告还强调“银行体系流动性总量处于较高水平”。

上周按逆回购口径净投放2,000亿元；若考虑MLF到期，当周全口径则为净投放130亿元。另据路透统计，元旦假期后首周逆回购到期总量5,100亿元，首个工作日(1月2日)的单日到期量2,900亿元。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，可点选：tmsnrt.rs/2BQStLR

**年末资金面结构性紧张加剧**

本周以来央行公告中“流动性总量较高”的分析，与市场机构的微观感受明显背离，资金价格连续飙升，年底时点流动性结构性紧张的现象突出。业内人士认为，MPA考核下银行对非银机构融出意愿不强导致资金面结构性分化，近期一系列监管规则的实施或是政策出台的预期也加剧了这一情况；不过跨年时点过后指标压力减轻，加之央行提前维稳，明年初资金面有望出现一定松动。

“这次的临时准备金安排体现了未来央行流动性调控将更加精准，对症下药；这也是目前结构性流动性趋近的市场所急需的。”交通银行金融研究中心分析师陈冀称。

本周四(12月28日)银行间全市场口径七天质押式回购加权平均利率R007为6.9366%，创下2017年新高，与存款类机构口径的DR007加权平均利率2.9769%相差近400个bp，反映出银行与非银机构融资成本差别之大。同业存单利率本周也明显上升，周中有AAA股份制银行三个月期同业存单发行利率5.30%，12月中时还在5%附近。

中信证券固定收益分析师明明认为，非银机构2017年年末难有“活水”直接原因是季节性的流动性收紧扰动银行预期，银行融出资金意愿不强；12月同业存单净融资额为负，银行机构可能维持较高流动性水平以应对超预期风险。据其统计，12月到期量2.2万亿元人民币，仅次于9月份的2.3万亿元；而截止12月28日银行当月共发行2.1万亿元同业存单。

监管收紧预期也是影响银行资金融出意愿的一个重要因素，近期有不少文件密集发布，银行对监管政策落地后市场表现观望情绪浓郁。其中，银行流动性风险管理办法新增了流动性匹配率指标，据其测算，部分城商行有收缩同业资产降低同业资金缺口的压力。

北京一资管人士认为，在MPA考核下，银行年底额度紧张，不能给非银融出跨年资金，同时非银机构没有这么多利率债质押给银行，进一步推升了回购成交利率。此外，今年10月1日起施行的公募基金流动性风险管理规定要求，货币基金出资金时对手方的质押券也要符合货基的投资要求，就出现了货基出跨年时需要质押AAA信用债或AA+同业存单，质押券要求的提高也限制了非银机构的融资能力。

全国银行间同业拆借中心、中债登和上海清算所此前发布通知称，拟于国家法定节假日12月30日（周六）和12月31日（周日）向市场提供银行间本币市场部分业务的交易、清算和结算服务及债券付息兑付服务，具体包括信用拆借、质押式回购、买断式回购和现券买卖。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行。在原有七天、14天和28天逆回购期限的基础上，2017年10月末央行首次开展63天期逆回购，该工具操作期限品种增至四种。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

到期量 操作量

逆回购 （周一） 1,200 --

（周二） 500 --

（周三） 400 --

（周四） 300 --

（周五） 500 --

净回笼 2,900

(完)