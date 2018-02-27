分析：共和党人鲍威尔治下的美联储 与国会的关系可能改善

路透华盛顿2月26日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)新任主席鲍威尔周二将在国会进行首次听证，没有经济危机的困扰，而且身为当权的共和党一员，外界普遍预期这次首秀将标志着美联储与民选议员之间关系的重置。

过去10年来美联储与国会关系紧张，美联储官员和观察人士表示，在鲍威尔领导下，美联储也许能够放下诸多忧虑，比如担心占据多数优势的共和党将加强对美联储的监督。美联储与国会的紧张关系可以追溯到美联储在金融危机时期推出各项政治上充满争议的政策计划，而且包括上任主席叶伦有时在国会听证时遭到议员们的刁难。

摆脱忧虑，反过来可能创造喘息空间，可以开展关于美联储如何运作的较长期辩论，以及讨论近期是否应该调整工作程序，例如改为每次政策会议之后都召开记者会，而不是每季度只召开一次。美联储每年召开八次政策会议。

美联储一些决策者认为，美联储应该全面反思，例如对待通胀的方式。

提到在鲍威尔领导下，美联储和国会关系可能改善的前景时，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示：“非常期待。”鲍威尔是温和派共和党人。

“不下雨就是修屋顶的好时机。”

这将是鲍威尔接替叶伦后的第一次公开露面，他将能藉此为自己对经济、近期市场波动，以及特朗普政府财政政策调整影响的看法打下基调。

最近股市下跌及通胀担忧抬头意味着，鲍威尔上任第一个月可能要忙着辩论美联储到底应该加快升息以应对通胀，还是要坚持叶伦提倡的渐进升息步伐。加快升息可能惹恼一心提振经济的白宫。

目前为止，在美联储官员预测今年将升息三次的情况下，经济数据还没有强劲到暗示他们今年可能升息超过三次的程度，而且实际上，一些官员表示通胀多年低于目标后，达到较高水平也是好事。

**与国会的蜜月期**

尽管良性经济环境有所帮助，但研究美联储和国会关系的分析师和专家称，更重要的一点可能是共和党主导的国会是否会给这位新任美联储主席一段蜜月期，使他不会像叶伦那样多年来一直受到国会加强监管的威胁。

而民主党现在可能成为发难的一方，批评原投行高管鲍威尔与金融业的联系，担心他可能会放松监管。

但总体来说“很多对鲍威尔有利的因素将缓和气氛，”乔治华盛顿大学政治学者Sarah Binder称，她最近出版了一部关于国会与美联储关系的著作。

Binder的书籍合作者Mark Spindel是总部位于华盛顿的投资公司Potomac River Capital的创始人，称从叶伦到鲍威尔的党派变化“绝对重要”。

“鲍威尔能够受益是因为他不是叶伦，”Spindel说。考虑到当前经济状况，鲍威尔的优势是叶伦所不具备的，耶伦的前任伯南克“当然也不具备”。

尽管伯南克是由共和党总统任命的，但他第一届任期结束后，民主党总统奥巴马请他连任。不过伯南克第二届任期在经由国会确认时曾面临困难，因为他批准的对抗经济危机的购债和救助举措存在争议。

叶伦在四年任期期间，一直在对抗共和党提出的加强监督货币政策的提案，而共和党领导层对采取提高通胀目标或实行负利率等改革不予考虑，常常令叶伦气馁。

叶伦还因没有以更快速度缩减资产负债表，以及国会对法律事务文件的要求等小事受到批评。

对鲍威尔有利的是，这些问题当中多数在他上任前就已经获得解决。此外，至少就目前而言，美联储的温和升息路径，能够让共和党税改有最佳机会来实现共和党期待的效果。

佛罗里达博卡拉顿III Capital Management的首席分析师Karim Basta表示，美联储与国会之间气氛更加平静，对市场来说具有“建设性”。

图表：美联储主席国会首秀

reut.rs/2owhLdp

(完)