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分析：债务利息成本加大预算压力 税改议案将导致美国发债需求增加
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2017年12月5日 / 早上6点12分 / 1 天前

分析：债务利息成本加大预算压力 税改议案将导致美国发债需求增加

2 分钟阅读

路透12月5日 - 随着美国债务利息成本对预算构成的压力加大，税改议案将增加政府的发债需求。

2017年11月30日，美国华盛顿，示威者聚集在国会大厦外，抗议税改议案。REUTERS/James Lawler Duggan

美国参议院周六通过税改议案；国会预算办公室此前预估，该议案将使美国未来10年的预算赤字倍增至约2.8万亿(兆)美元。

这将令不断恶化的债务前景雪上加霜；随着人口老龄化导致医疗保健和退休金支出增加，债务前景已经倍受打击。

增加公债发行规模可能会推高债券收益率，增添债务成本。

“债务增速继续快于经济增速，”美国国会审计署(GAO)的债务和财政问题高级顾问Susan Irving说。

如果不采取增税等不受欢迎的改革措施，债务成本上升将压缩其他形式政府支出的空间。

“此举增加了政府的利息成本，令预算的其他项目承压，并且限制了政府应对意外事件的能力，”Irving称。

2018财年政府预算案显示，2017财年美国净利息成本增至2,740亿美元，创纪录高位。

预算案显示，预计到2022年，净利息成本将增至5,280亿美元，占整体支出的10.9%，高于今年的6.8%。利息成本将成为这段时间内增长最快的主要支出类别。

税改议案将使局面进一步恶化。

“我不会说税改本身是导致未偿还债务增加的决定因素，但它的确会导致公债发行量增加，”法国兴业银行驻纽约的美国利率策略主管Subadra Rajappa表示。

预计到2022年公众持有的债务总额将从2017财年的14.92万亿美元增至17.52万亿美元。

即将卸任的美联储主席叶伦上周表示，联邦债务问题将会如何发展，“应该让人夜不能寐”。

解决美国债务问题的压力在增大。

未来数月美国需要上调债务上限。据国会预算办公室(CBO)估算，如果不上调，财政部到3月底或4月初将用尽所有借贷选项，没有现金偿还债务。

理论上，国会上调债务上限的截止日期是12月8日，但财政部可以采取紧急措施将这个日期延后。

美国债务负担加重动图：tmsnrt.rs/2AU9Cap

**债务成本上升**

如果美债供应增加导致收益率上涨，那么对预算的影响将会更糟。

自2009年金融危机以来，通过在低利率环境下为高利率时期产生的债务进行再融资的办法，帮助压低了利率成本，即便是债务规模增加了一倍。但目前利率已经处在历史低点，已经没有多少进一步节省开支的余地了。

“若要再次大幅降息，以创造将债务平均到期期限延长的机会，同时降低整体债务成本，利率必须降至负值，”穆迪投资者服务在最近的报告中称。

CBO预计，政府明年将需把债务提高约9,000亿美元，部分原因是美联储在降低市场参与度。

美国财政部11月时曾称，料将在2月公布债券标售规模的变化，此为2009年以来首次；但外界预计一开始将以增加短期和中期标债为主。

债券供应增加或许会导致借贷成本上升。

“我认为需要一段时间市场才会真正饱和，但不是太久，”纽约Jefferies货币市场分析师Thomas Simons说道。

如果减税没能刺激提高经济增速及通胀率，或许差可告慰的是举债成本还维持在低位。

随着通胀下落，指标10年期美债收益率从1981年的15.5%跌至1986年的7%，尽管在此期间债务从1万亿美元增加到了2.1万亿美元。

“供应不是问题。那只是整个大局一个分散注意力的讯息。而一切都是看通胀和通胀预期，”芝加哥DRW Trading市场分析是Lou Brien说道。(完)

编译 汪红英/王灿/李春喜/王琛；审校 龚芳/艾茂林/刘秀红

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