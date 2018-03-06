分析：特朗普贸易关税只是逞口舌之利 其实并没有什么用？

路透华盛顿3月5日 - 从布什时期的钢铁关税，到欧盟与中国之间的所谓”胸罩战争”，全球贸易战经常看似一触即发，但却从未真正打响。美国总统特朗普课征钢铁和铝进口关税的计划也可能同样如此。

2018年3月2日，美国佛州，美总统特朗普抵达西棕榈滩时挥手致意。REUTERS/Kevin Lamarque

布什钢铁关税2003年被世界贸易组织(WTO)裁定为不合法，而2005年中欧胸罩贸易争端则通过布鲁塞尔与北京之间的紧急谈判得到解决。经济学家说，这是现在可能重复上演的模式。

虽然特朗普自2017年1月就任总统以来不断在贸易问题上放狠话，但他迄今没有什么可以拿得出手的战绩。

他上任第一天就宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，该协定本来也不可能获得国会的通过。重新起草北美自由贸易协定(NAFTA)的谈判进行了六个月，但迄今为止一事无成，尽管经常有推文称特朗普将对NAFTA扣动扳机。特朗普将该协定称为就业杀手。

后来他又转向钢铁和铝关税、洗衣机配额和征税以及太阳能电池关税，而这些领域只占美国整体经济和贸易的一小部分。

投资银行摩根士丹利计算，钢铁、铝、洗衣机和太阳能电池板加在一起仅占美国进口的4.1%。该行表示，在全球贸易方面，它们仅占0.6%。

特朗普本人的态度也变得比较缓和。他周五说”贸易战就是好事，且能轻松取胜”，到了周一则说“我认为不会爆发贸易战”。

爆发全球贸易战的前景上周打击金融市场。但到周一股市已经恢复平静。

“我们认为，推动贸易保护主义措施不会成为最有可能的选项，这是最为严重的情况，”摩根士丹利策略师Michael Zezas和Meredith Pickett在研究报告中表示。

迄今为止各方反应平静，欧盟表示将瞄准政治敏感的商品做出回应，包括哈雷戴维森(Harley-Davidson)摩托车，其产地在美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)的家乡—威斯康辛州。

加拿大和墨西哥可能是受到特朗普关税计划影响最严重的国家。这两个国家均表示，如有必要将采取反制措施。

尽管特朗普措辞强硬，但在白宫内部，关税计划提议似乎有调整的空间。

“有一点很清楚，还没有最终定论，还没有最终计划，”特朗普的一位要求匿名的外部顾问表示，这位顾问并称本周不大可能采取正式行动。

“还远没有决定，远没有完成。”

**中国仍为目标**

即使美国进口钢铁中来自中国的比例仅有一小部分，但中国仍被视为美国征收关税的目标。中国与印度的工业扩张，已导致产能明显过剩，挤压了美国与欧洲的利润。

在前总统奥巴马任内，美国则是与其他伙伴国一起行动，试图压抑不公平降价的进口行为。

中国对美国的庞大贸易顺差，正是引发特朗普政府不满的主因。2017年中国对美贸易顺差达到3,752亿美元纪录高位，美国整体贸易逆差遽增12%至5,660亿美元。

拟定中征收钢铝关税可能以全球为基准，而非特别针对某个国家，这样的事实意味着全球各国可能普遍作出反应。

相形之下，直接针对中国的举措，其杀伤力可能更大，特别是对窃取知识产权进行调查。

特朗普今年稍早接受路透专访时已警告表示，对中国这个问题的罚款金额”将是大家料想不到的数目”，不过调查范围一直没有公布，也没有设定做出决定的日期。

美国企业指出，构想遭到剽窃、以及被迫交出知识产权做为在中国做生意的代价，已令他们蒙受数以千亿美元计的损失。

“把中国从目前受贸易举措影响的国家中单独揪出来，可能被视为具体的升级，”Zezas与Pickett表示。(完)