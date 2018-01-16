分析：美国石油产量势将刷新纪录 颠覆全球贸易格局

路透休斯顿1月16日 - 页岩油产量飙升势将推动美国产油量站上1,000万桶/日，打破1970年创下的最高纪录，超越近在十年前都不可想象的关口。

预计不日就能创下这一新纪录，而且可能很快又被打破。美国政府预计，到2019年底该国产油量将升至1,100万桶/日，这一水准将能够媲美全球最大产油国俄罗斯。

美国产油量飙升的经济和政治影响是惊人的，过去十年将该国石油进口量减掉两成，为农村社区提供高薪工作，并使国内汽油消费价格从2008年高位下降37%之多。

在美国，1970年代对严重能源短缺的担忧，已经被总统特朗普的全球“能源主导权”所取代。

咨询公司Deloitte美国能源和资源部门主管John England称，页岩天然气已取代发电厂所用煤炭，(页岩产业)“对美国经济、劳动力甚至是减少碳足迹都产生了令人难以置信的积极影响。”

现在美国能源出口在与中东抢夺亚洲客户。据芝商所(CME Group)数据，过去10年美国石油期货合约日成交量增长一倍多，2017年日均成交量超过12亿桶。

美国指标油价--西德克萨斯中质油(WTI)，目前在全球范围内受到美国汽油、柴油和原油的海外客户的密切关注。

页岩油行业能否以目前速度继续成长仍值得讨论。快速成长已令外界担心，该行业是否已触顶，产量预估是否过于乐观？

最活跃的油田中，劳动力和承包服务的成本近期已大幅上涨；可开采土地价格已飙升，一些页岩油金融家呼吁生产企业侧重于改善短期回报率，而不是一味扩大开采。

但美国石油生产商已远超预期并克服了严峻的挑战，其中包括近期石油输出国组织(OPEC)向油市提供大量石油，重挫页岩油企业。

通过大规模削减成本和开采技术的快速发展，页岩油生商赢得了这场价格战。目前油价在每桶64美元之上交投，足以让许多美国页岩油生产商有足够资金扩大开采，并为股东派息。

**美国石油出口激增**

与OPEC之间的争夺战刺激美国油企提高了效率--包括钻油速度更快、油井设计更好以及更多地采用裂压技术--这帮助美国油企创造出足够的石油产量，从而成功游说取消了石油出口禁令。2015年年底，美国国会推翻了1973年OPEC石油禁运以来所实施的石油出口禁令。

美国目前每日出口高达170万桶原油，今年将有能力每日出口38亿立方英尺天然气。原本为进口液化天然气而建立的接收站，现在已被改造成可用于出口。

这个出口需求，再加上西德克萨斯和北达科他等偏远地区不断激增的产量，已带来美国管道建设的繁荣。根据管道以及危险物品安全管理局(Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration)的数据，包括金德尔摩根(Kinder Morgan)(KMI.N)和Enterprise Products Partners(EPD.N)在内的企业，在2012-2016五年间增加了26,000英里液体用输送管道。另外几个造价数十亿美元的项目正在规划中。

美国油企称，他们还可大幅增加产量。

“我们在钻探速度和效率方面将推动并取得更大进步，”贝克休斯(Baker Hughes) BHI.N技术副总裁Mathias Schlecht表示。贝克休斯是通用电气的油田服务企业。

他说，新井钻探完成所需时间可以短到只要一周，而几年前可能长达一个月。

**技术帮助提升产量**

下一阶段的页岩油产量增长取决于采用各种技术措施从每口油井挤压出更多原油。现在，油企把传感器安装在钻头上，以便更精确地探查油藏，利用人工智能和远程操作员来最大程度的发挥设备和工程师的作用。

Warwick Energy Group的首席执行官Kate Richard表示，随着投资增加推动更多的生产商在生产率较低的地区增加油井，技术将帮助其提高获利。

她在接受采访时估计，私募股权投资在页岩油领域的资金，大约三分之一将被用于从以前被忽略的地区挤出更多的石油。

油价在过去两个月上涨了约10美元。油价升高也可能促使油气行业完成大约7,300个已开钻但尚未完工的页岩油井。此前由于缺乏人员和设备，这类油井的数目不断上升。

油价上升鼓舞Keane Group (FRAC.N)和Liberty Oilfield Services (LBRT.N)等提供水力压裂服务的供应商购买昂贵的新设备，以满足预期中的需求增长。

据油田研究公司Spears & Associates，今年美国的压裂服务营业收入预计将增长20%，接近2014年创出的纪录290亿美元。

**石油业巨擘加入页岩油战场**

页岩油革命最初颠覆了传统的行业层级，让Continental Resources (CLR.N)创办人Harold Hamm及切萨皮克能源(Chesapeake Energy) (CHK.N)的Aubrey McClendon等投机性石油业者成为亿万富翁。

埃克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)和雪佛龙(Chevron)(CVX.N)等美国最重要石油业者，十年前将重点业务转至国外油田，留下规模较小的业者开发美国页岩油。现在他们回来了，收购页岩企业和土地，并将更多投资转回国内。

去年埃克森美孚同意支付达66亿美元在美国页岩油业发展核心地带二叠纪盆地购地。今年雪佛龙则计划斥资43亿美元投入页岩油开发。

这些业界巨鳄的转变正推高该地区劳力及可钻探地价成本，对乡村地区的薪资及财富带来另一提振。

二叠纪盆地劳动力发展委员会执行董事Willie Taylor称，在页岩业核心地区德州密德兰，失业率已降至仅2.6%。

企业现在提供签约奖金，以吸引劳工来西德州工作。他指出，一家油企每周从休斯顿以飞机将劳工载运到密德兰，以填补当地劳动力空缺。

“以前是资方市场。”他说。“但现在比较是劳方市场了。”(完)