分析：想要从油市繁荣中获得回报 美国页岩油投资者仍需耐心等待

路透休斯顿2月23日 - 美国石油产量突破1,000万桶/日，逼近1970年创下的纪录高位，但许多页岩油公司的投资者想要拿到回报，还需假以时日。

为提高油气产量，页岩油生产企业已经筹资并支出了数以十亿美元计算的资金，几十年来产量不断下滑的情况已告终结，全球能源贸易版图也随之改写。但几年来多数美国页岩油公司并未能随产量的增长而扭亏为盈，这让他们的投资者倍感沮丧。

华尔街终于在去年底失去了耐心，投资者呼吁页岩油生产企业拿出更多资金派发股息和回购股票。

“‘拜托返给我们一些现金！’投资者就是这么说的，”私募股权投资公司Energy Ventures的合伙人Anoop Poddar说。

近期油价爬升至四年高位，此类派息的呼吁在石油行业依然存在争议。投资者要求立刻得到回报，企业可能不得不减慢扩张步伐，但如果油价继续这样涨下去，今天的扩张可能收获更高的长期回报。

图表：美国页岩油革命对全球的影响 tmsnrt.rs/2EtJgen

目前，页岩油生产商的股价尚未完全自2014年油价大跌的惨境中恢复。当时数以百计的企业破产，幸存业者也处境艰困，许多投资者因而蒙受巨大损失。

能源业在整体股市频创新高的涨势中表现落后。标普500能源类指数距2014年中油价超过100美元时的股价高峰还差了近三分之一。大盘标普500指数同期则上涨39%。

路透对企业披露的派息信息分析显示，页岩油企业如何应对日益升高的投资者压力、以及其市场价值受到的影响，有很大差异。

文件显示，美国15家最大型独立页岩油业者中，今年有五家已开始派息或提高季度派息。但六家业者从未派息，或尚未恢复自2014年油价崩跌以来所削减的派息。

Anadarko Petroleum Corp (APC.N)本月稍早对现行股票回购计划加码5亿美元，并提高派息20%，激励其股价在次日便大涨4.5%。回购计划可减少流通在外的股票数量，进而拉抬剩余股票估值。

Pioneer Natural Resources (PXD.N)股价也在本月稍早公布第四季获利优于预期、并将派息提高三倍后，立即大涨4%。该公司执行长Tim Dove称提高派息是“朝将现金返回股东的目标迈进一步”。

相比之下，那些不提高派息的公司估值则有所下降。

在这六家公司中，有四家公司股价在过去12个月下滑了至少19%。这四家公司分别是Cimarex Energy(XEC.N)、 戴文能源(Devon Energy)(DVN.N)、Parsley Energy Inc(PE.N)和Noble Energy Inc (NBL.N)。只有Continental Resources (CLR.N)这一家公司股价高于上年同期。

包括Hess Corp(HES.N)在内的四家企业在低迷期维持派息稳定。

**小型高成长性小公司得以超支**

近期油价走高已缓解了来自股东的压力。

今年1月，美国原油期货跳涨至每桶66.14美元，较去年低点高出56%，也是四年来所未见的水平。

之后油价回落至大约每桶63美元，但仍较上年同期高17%，提高了扩大生产企业的现金流。

“这些规模较小的企业中，有不少都因极高的成长速度而得以超支现金流，”投资于页岩油生产企业的资产管理公司Neuberger Berman的Todd Heltman表示。

页岩油产量增长继续超过预期。美国能源资料协会(EIA)本月表示，美国产量或将在2018年年底超过每日1,100万桶，比其一个月前的预估提前一年。

即便是在价格上涨时，Heltman也曾呼吁页岩油企业要表现出克制。尽管收入增长，但迄今为止支出上升趋势一直受到抑制。(完)