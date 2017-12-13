分析师调高新加坡2017年GDP成长预估--金管局调查

路透新加坡12月13日 - 新加坡金融管理局局周三公布一份调查结果显示，分析师已经调高今年新加坡的经济成长预估，因调升对制造业及出口的看法。

根据23名接受新加坡金融管理局调查的分析师预估中值，新加坡今年国内生产总值(GDP)料将成长3.3%，高于金管局9月调查时2.5%的预估中值。

2017年制造业料增长10.6%，前次预测中值为6.6%，非石油国内出口料扩张9.0%，前次预测为增长7.4%。

金管局最新调查还显示，分析师预计新加坡2018年GDP增长3.0%，前次预估中值为增长2.5%。

金管局最新调查对第四季GDP同比增幅的预测中值升至2.6%，前次调查时预估为成长1.8%。

新加坡第四季GDP数据初值将在1月公布。

金管局最新调查显示，分析师预期该行2017年核心CPI为年增1.5%，略低于前次预估中值1.6%。2018年核心CPI年增率则持平为1.6%。

根据这项调查，分析师对2017年CPI年增率预估中值降至0.6%，前次调查为0.8%。

分析师对2018年CPI年增率预估亦降至1.0%，前次调查为1.4%。

分析师预估，坡元兑美元SGD=D3明年底将在1.340坡元交投。坡元兑美元周三则在1.3520坡元左右游走。(完)