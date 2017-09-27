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分析师称油价上涨或助ECB做出削减刺激决定 但非决定性影响
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2017年9月27日 / 凌晨3点28分 / 22 天前

分析师称油价上涨或助ECB做出削减刺激决定 但非决定性影响

1 分钟阅读

路透法兰克福9月26日 - 分析师们周二表示，油价上涨可能让欧洲央行(ECB)更容易做出从明年开始削减刺激政策的决定，但并不能从根本上改变通胀前景，对政策的影响作用也非常有限。

多年来ECB动用前所未有的火力抗击处于极低水平的通胀，今年10月该行料将就是否削减刺激政策做出决定。ECB必须在欧元区经济的快速增长与持续低通胀、以及对欧元走强产生通缩影响的担忧之间做出平衡。

虽然油价涨至26个月高点减轻了通胀的下行风险，让决策者做出削减刺激的决定变得容易一些，但对于ECB重点关注的核心通胀率影响甚微。

“对于ECB来说，这是一个有利的情况，但肯定不是能扭转全局的因素，因为该行的主要关注点仍是基础通胀和薪资增长，”Pictet财富管理资深分析师Frederik Ducrozet表示。

“目前油价较ECB工作人员的预测高出约12%，通过标准的价格弹性公式计算，这将对2018年通胀率产生约0.15个百分点的净影响，”Ducrozet表示。

市场预计欧洲央行从明年起将资产购买规模削减三分之一，但一些政策制定者较为警惕，指出欧元持坚有可能会压制通胀，并有将多年重振通胀努力毁于一旦的风险。

目前对欧元区明年通胀率的平均预估仅为1.2%，大大低于欧洲央行设定的接近2%的目标，表明即便考虑到油价带动的预估升幅，央行目标还是遥不可及。

分析师还表示，油价上涨还有可能打压其他消费，对经济成长产生遏制影响。

“我们还要考虑欧元强势情况，欧元走强将压低核心通胀，”德国商业银行分析师Joerg Kraemer表示，“油价主要影响短期内的整体通胀，而欧洲央行选择对这些情况视而不见。”

“油价缓慢影响核心通胀，但近期欧元走强以及油价上涨对核心通胀的影响基本相互抵消，”Kraemer称。

欧洲央行通胀预估到12月份更新时可能还会上调，因为原油价格上涨主要归因于基本面因素，包括需求上升、产量受抑以及供应下滑等等。

欧洲央行最新预估基于布兰特油价在每桶51.8美元，大大低于当前每桶约59美元的水准，并且假定欧元/美元守在约1.18附近。

“明年油价有可能在(每桶)60美元附近，我们认为不会跌回40-50美元区间，”DNB Bank石油分析师Torbjoern Kjus称。(完)

编译 李春喜/刘秀红；审校 艾茂林/高琦

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