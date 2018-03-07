分析师观点：白宫国家经济委员会主任柯恩因关税问题意见不同辞职

路透纽约3月6日 - 白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)周二晚间表示，他将会辞职。柯恩原是一名华尔街银行家，他反对美国总统特朗普对进口钢铝征收高额关税的计划。

资料图片：2017年9月26日，美国华盛顿，白宫国家经济委员会主任柯恩抵达记者会会场。REUTERS/Joshua Roberts

柯恩将辞职的消息传出后，美元走软，E-迷你标普500指数期货下挫逾1%。

以下为市场分析师与投资者的评论摘要：

CUMBERLAND ADVISORS董事长兼投资总监DAVID KOTOK：

柯恩辞职当然是令人意外的利空消息。市场不会感到高兴。市场担心爆发贸易战。或许特朗普最终能凭借重新谈判北美自由贸易协定(NAFTA)并取得成功而成为英雄。我担心的是，他现在使用的这种逞凶斗狠和欺凌弱小的策略将会失败。一旦打响贸易战，美国将损失巨大。事实上，没人能成为赢家。贸易并非零和游戏。贸易壁垒、配额制与关税会削弱竞争优势概念，因为它们会提高成本进而推高通胀，并降低效率，同时引发更多市场波动、令参与国际贸易的企业所面临的汇率风险加剧。

投资公司LIBERTYVIEW CAPITAL MANAGEMENT总裁RICK MECKLER：

如果你在寻找卖出理由，这就是那种肯定会导致短期下行压力的消息。他(柯恩)来自华尔街，大型机构投资者肯定认为他在这个职位上很可靠。

大多数股市投资者应该更希望他留任，因为他对市场具有相对较深刻的理解，而且至少在投资者心中，他有助于政府经济计划的稳定。

不过，即便如此，这是一个从一开始就陷入混乱的政府。如果其对市场产生重大影响的时间超过一两天，我会感到意外。

这种事情在其他政府可谓是大事，但对(特朗普)政府而言只是又多一件而已。从长期来看，我不认为这件事情足够重大。我觉得在现任政府，显然是总统自己掌控一切。

持续留在市场且站在买方的人相信，市场的核心力量是美国的经济增长、新税务计划及企业获利增加。

造成一些疑虑的则是，是否会征关税及发生贸易战。我不认为他在职与否会是决定因素。

法巴CIB驻纽约首席市场经济分析师PAUL MORTIMER-LEE：

走了一个”房间里的大人”。市场将担心这是我们肯定将推进这些关税的信号，那会使价格提高、产出下降、就业岗位减少。虽然总数不大，因为钢铝在经济中所占的份量相对很小。但这看似一条通向贸易战的路线，因此将会出现报复。柯恩被视为一位具调和影响力的人，现在他走了。总统耳边将充斥分贝越来越高的保护主义呼声。

美国贸易的真正问题是中国。钢铝并没有真的针对中国对症下药。我认为未来还有更多后续。我想可能将针对知识产权。我们正走在光滑的斜坡上，原本一直是柯恩帮忙在冰上洒盐。

纽约WEEDEN & CO首席全球策略师MICHAEL PURVES：

这对市场来说影响非常大。市场不喜欢关税...而柯恩是华尔街出来的官员，也是传统经济政策的拥护者。由谁接手呢？这会带动政策的不确定性，经济纲领可能更具民粹色彩。市场有充分的理由抛售。

芝加哥CRESSET WEALTH ADVISORS投资长JACK ABLIN：

我不会过度解读此事。我认为柯恩辞职可能并非因为他认为关税问题迫在眉睫...反而比较像是统一立场的问题。财长努钦在关税问题上保持了一致的立场，表示自己虽然不喜欢，但可以理解。柯恩做不到这一点。我认为特朗普总统得知存在分歧，可能会感到不快。

我认为此事政治决定的意味多于经济。

若市场负面看待此事，那么这可能是短线买点。(完)