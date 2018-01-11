分析师观点：中国官员建议放缓或停止购买美国公债--彭博

路透1月10日 - 彭博新闻周三报导，负责评估中国外汇储备管理的官员已建议放缓或停止购买美国公债，因为美国公债对中国的吸引力降低。

资料图片：2013年1月，散放的美元纸币。REUTERS/Lee Jae-Won

以下为部分分析师的评论摘要：

费城JANNEY MONTGOMERY SCOTT LLC首席固定收益策略师GUY LEBAS：

中国持有美国公债的原因和他们的策略交易及利润目标毫无关系。中国持有美债是因为他们向美国出口商品，由此得到美元，并且不得不用这些美元做点什么。只要中国继续在这种基础上出口商品到美国，他们就需要用美元去投资。

瑞士信贷驻纽约利率策略师JONATHAN COHN：

表面上来看，很难说这是否是就贸易紧张关系对特朗普发出的警告，抑或为明显的政策选择。我们的论点是，或许是前者。

中国的外汇储备大约三分之二为美元，四分之一为欧元，其余则为日圆和英镑。他们要么重新配置到那些其他货币，要么就是在美元计价债券内部调整，这可能包括抵押贷款证券或存款。

EVERCORE ISI纽约策略师STAN SHIPLEY：

中国对美国有很大的顺差，因此货币情况意味他们将累积美元在那儿。他们将很难大幅减少美国公债的持仓，而那些他们已持有的美元总得...有个去处。

(中国)可能从其他新兴国家买进债券，以提升在那些地方的影响力。他们或许会尝试将这些美元重新运用于基建设施，然后让那些企业购买材料和设备。他们或许会增加他们的储备，以便更快地成为一个全球储备货币。他们可做的事多着呢。

佛罗里达ROBERT W. BAIRD & CO首席投资策略师BRUCE BITTLES：

此事意义重大，意味着一个重要买家退场...如果该报导属实，这会破坏供需平衡。谁会取代这一需求方呢？

亚特兰大SUNTRUST ADVISORY SERVICES首席市场策略师KEITH LERNER：

观察中国的情况，就会发现过去几年，从2015年到2017年，其美债持仓多数时候都是同比下降。我想说这对整体市场来说，并不是一个戏剧性的转变。不过，我还要再说一句，此举正在帮助推高美债市场收益率。

纽约JEFFERIES LLC资深货币市场分析师THOMAS SIMONS：

如果中国停止购买美债，美债市场可能受创。相对于近期历史，2018年以及随后几年美国财政部融资需求将大幅上升，因此财政部将要寻找尽可能多的需求来源。中国退出美债市场可能使得财政部的工作变得更困难。

但这可能已经不算什么新消息了，因为近几年中国已经不是美债的大买主。

FTN FINANCIAL利率策略师JIM VOGEL：

如此多的人投资美国公债的原因在于，他们只能持有美债。(中国)当然可以在全球范围内增加创业投资，就像他们在南美和非洲做所的那样。他们可以用长期的战略性眼光看待外汇池。它的流动性将会降低，因此被用来调整汇率水平的能力也将减弱。

关于全球央行与外汇储备管理机构持有美国公债的情况，通常的持有期集中在五年以下。但目前对长期公债的影响更大，因为传统上中国被视作买入并持有(buy-and-hold)类型的投资者。如果他们更积极地管理手中的美国公债，很可能会先减持长债。

芝加哥BMO私人银行投资总监JACK ABLIN：

可以将其理解为外国央行的克制，我们会看到中期美国公债收益率真正向合理水准回归。我认为合理水准约为4%。在接近3.5%之前，我认为公债收益率不会干扰股市；因此我认为公债收益率还有一整个百分点的变动空间，股市可以消化。

它可能给(美联储)更大的空间调升短期利率，因为联储此前很可能担心升息导致收益率曲线倒挂。而如果长债收益率上升，这会给美联储更多机会来调升短期利率。

费城GLENMEDE投资策略主管JASON PRIDE：

这是政治姿态。美国年末通过的税改法案对美国国内企业较为有利，将提高他们对全球同业的竞争力，尤其是中国等企业税不是很重地区的企业。

他们(中国)可以那么做，不用太过担忧。在发达国家政府公债当中，美国公债目前是收益最高、信用最好者之一。对中国而言，这可能不是正确的投资决定，但他们可能不会这么做。

可能发生的情况是，可能对美元造成压力。今早确实出现这种效应。

如果他们不再买进，则买家就会减少。我不认为美国固定收益资产买家会不足。此时此刻，失去全球最大的买家没什么大不了。这是很好的债券。我们是全球状况最佳的经济体之一，也是拥有最佳的资产负债表及收益率最高的发达国家之一。

圣路易斯EDWARD JONES投资策略师KATE WARNE：

令人关注的是，至少中国在审视它将购进多少美国公债。我不太相信他们将完全停止购买。他们是美债最大的持有者之一，肯定不想扰乱整体市场。我猜这跟他们在审视持仓结构有关，而非判定美债是否具有吸引力。美债收益率略微上扬，并不令人意外，但我认为关于中国购债的疑虑不会干扰如此庞大且流动性良好的市场。

市场反应：

美国股市：结束连涨收低，因担心中国或将缓购美债及美国将退出NAFTA

美国债市：10年期收益率触及3月以来最高，受中国减少购债忧虑驱动

全球汇市：美元兑日圆下跌，因报导称中国可能暂停购买美债 (完)