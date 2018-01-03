蚂蚁金服收购速汇金的交易被美国CFIUS否决（更新版）

(新增否决理由与公司细节)

路透1月2日 - 蚂蚁金服与速汇金(MoneyGram)(MGI.O)周二表示，美国外资审议委员会(CFIUS)以国家安全为由否决了二者的合并计划。这是特朗普上台以来触礁的最新一起中资企业并购交易。

这宗价值12亿美元的交易破裂，对于阿里巴巴集团(BABA.N)董事局主席马云是一个打击，他与其他阿里巴巴高管拥有蚂蚁金服。马云曾在2017年1月向美国总统特朗普承诺，将在美国创造100万个就业机会。

速汇金股价盘后下挫8.5%，报12.06美元。

据了解秘密讨论情况的消息人士，在遭到CFIUS否决之后，蚂蚁金服与速汇金决定终止合并交易。CFIUS予以否决，是为了减轻对于可用于识别美国公民身份的数据的安全性担忧。

CFIUS的标准审查流程需要75天，为了打消其担忧，蚂蚁金服与速汇金已经走了三遍审查流程。消息人士表示，这两家公司提出的额外安全措施与协议未能消除CFIUS的担忧。

目前特朗普试图向中国施压，以促使其帮助解决朝鲜核问题，并在贸易和汇率问题上让步。在这种背景下，美国政府加强了对于中资企业收购美国企业的管控。

此前已有多项中资企业收购美国公司的交易未能获得CFIUS的批准。其中包括，中国支持的私募股权公司Canyon Bridge Capital Partners LLC以13亿美元收购美国芯片厂商莱迪思半导体(LSCC.O)，中国泛海控股集团以27亿美元收购美国寿险商Genworth Financial Inc (GNW.N)，中国私募股权公司东方弘泰以14亿美元收购美国移动营销平台AppLovin。

“尽管我们尽了最大努力配合美国政府，但现在情况已相当明确，CFIUS将不会批准这项合并，”速汇金执行长Alex Holmes在声明中称。

蚂蚁金服和速汇金表示，双方现在将寻找并制定计划，在中国、印度、菲律宾及其他亚洲市场和美国的汇款业务和数字支付方面进行合作。

蚂蚁金服在4月份达成协议，以每股18美元全现金的形式收购速汇金，击败竞争对手美国的Euronet Worldwide(EEFT.O)。

当路透询问Euronet是否会向速汇金提出新的收购报价时，该公司发言人未立即作出回复。

蚂蚁金服表示，已向速汇金支付3,000万美元的终止协议费。(完)