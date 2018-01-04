分析：蚂蚁金服收购速汇金遇挫 给中国企业在美并购蒙上阴影

路透香港1月3日 - 去年1月，电商巨擘阿里巴巴(BABA.N)的创始人马云与当时的美国候任总统特朗普会晤，讨论通过阿里巴巴的网络平台帮助美国100万个小型企业接触到中国消费者。

2018年1月3日，美国纽约，速汇金的企业标识。REUTERS/Shannon Stapleton

特朗普对记者表示，他和马云进行了一场“非常棒的会谈”，并将一起做了不起的事。

但一年之后，美国却出于安全考虑阻碍阿里巴巴旗下的蚂蚁金服收购位于达拉斯的速汇金(MoneyGram)(MGI.O)。

这是迄今遭遇特朗普治下的美国外资审议委员会(CFIUS)阻碍的、最引人瞩目的一起中资企业并购交易。

此次失败使交易人士心下疑虑：如果与马云有关联的公司都不能收购美国公司，那么其他中国公司还有希望吗？他们是不是应该把目光投向别处？

“监管的不确定性势必将使中国买家更多地考虑到其他国家购买海外资产，比如德国、英国和以色列等，”一家全球性律师事务所主要从事与中国相关的企业并购律师表示。由于未经授权与媒体交谈，他不希望具名。

据汤森路透数据，在过去的十年中，所有中资对美国公司的收购案，总金额的四分之一已经被撤回。而在聚焦亚太的并购交易中，该比例为15%，欧洲为8%。

并非所有的交易撤销都是由于监管因素造成的。

夭折的最大一笔交易是，中国保险商安邦2016年出价高达150亿美元收购喜达屋酒店(Starwood Hotels)。

但是，国会搅局导致2005年中海油以195亿美元收购优尼科(Unocal)的企图失败，这让美国议员再次成为并购交易者越来越担心的因素。

在日益担心中国收购美国高科技公司的背景下，美国参众两院两党议员去年11月提出一项议案，要求扩大美国CFIUS在阻止外资收购美国企业的权限。

在中国的一位熟悉CFIUS情况的律师称，预计3月或4月国会将提出一份新的议案草稿，“人们颇有信心”地认为，议案将以某种形式获得通过。

Baker McKenzie律所合伙人Rod Hunter称，企业需要考虑到安全问题会不断变化，以及个人数据和新技术日益受到关注。他在小布什政府任职时曾参与监督CFIUS的审查工作。

“按规定，CFIUS在审查外国投资案时只关注国家安全，但国家安全的概念近几年已经发生了巨大变化。”

他还表示：“从美国政府角度看，中国共产党和中国政府希望广泛参与美国经济，这让中国对美国投资变得比较敏感。”

根据消息人士，CFIUS以安全问题为由否决蚂蚁金服对速汇金的收购计划后，两公司终止了协议。

**中国企业学着适应**

由于各种监管因素，加上海外买家面临来自本地业者的激烈竞争，美国企业吸引中资并购的交易通常相对较少。

以交易金额来看，过去10年中国企业进行的跨境并购交易中，以美国企业为标的者仅占18%。相比之下，收购欧洲企业的金额占到36%，亚太企业则占46%。

虽然中国撮合交易人士承认了蚂蚁金服收购速汇金失败释出的讯息，但大多数却只将此视为个案情况。

“许多中国企业低估了合规风险和在高度受监管的美国市场经营的复杂性，尤其是在金融和金融科技行业，”上海奥睿律师事务所(Orrick)合伙人Jeffrey Sun称。

中国企业已经开始适应并购交易不容易获得通过的局面。11月，由于CFIUS的反对，中国私募股权公司东方弘泰放弃以14亿美元收购美国移动营销平台AppLovin的计划。双方将股权交易协议调整为债权性投资，东方弘泰提供了8.41亿美元的贷款。

仍等待批准的交易包括中国泛海控股集团(000046.SZ)以27亿美元收购美国保险商Genworth Financial(GNW.N)。这宗交易在2016年10月首次对外公布，去年11月两家公司同意将交易的最后期限第二次延至2018年4月，以便对交易条款作出进一步调整，达到CFIUS的要求。

CFIUS面对的另一宗令人瞩目的交易是，海航集团从前白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)手中收购对冲基金公司SkyBridge Capital。

其他中资企业已开始聚焦于规模较小的少数股权投资--腾讯控股(0700.HK)正是采用这种方式。腾讯去年投资18亿美元获得特斯拉汽车(TSLA.O) 5%的股权。(完)