中国央行未来一年还将上调货币市场利率35个基点--澳新银行

路透台北12月14日 - 随着美联储（FED）加息，中国央行周四公开市场利率全线上调。澳新银行(ANZ)认为，随着美联储货币政策逐渐正常化，中国央行在未来12个月还将上调货币市场利率约35个基点。

澳新银行大中华区首席经济学家杨宇霆并预期，明年除美国外，欧洲央行（ECB）也将收紧货币政策，在货币流动性趋紧下，汇率波动性料将增加，但明年人民币汇率看小幅趋升，人民币兑美元即期CNY=CFXS年底约在6.55水准。

〞不要小看明年人民币的波动，估计央行汇率政策愿意放手，让市场来主导。〞他在台北的一场会议中说。

杨宇霆指出，中国新经济的崛起，将可望抵销因去杠杆带来的经济成本，虽然估明年GDP年增率6.5%，较今年的6.8%有所减少，但新经济占比有所提升，逐步达到经济稳增长的目的。

通胀方面，杨宇霆认为，受明年猪肉价格上扬预期带动，CPI(消费者物价指数)年增率可能从今年的1.9%上升至2.6%。

杨宇霆也预估台湾今年GDP年增率2.9%，明年上看3.0%。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三一如预期升息25个基点，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计短期内美国经济将加速增长。

美国最新加息消息落地后，中国央行周四公告，今日进行的七天和28天期逆回购操作，中标利率均上调5个基点(bp)至2.50%和2.80%。另外，同时进行的2,880亿元人民币一年期MLF操作，利率也上调5bp至3.25%。(完)