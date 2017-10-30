新西兰经济：新总理希望在APEC会议前敲定外资买房禁令的细节

路透惠灵顿10月30日 - 新西兰总理阿德恩(Jacinda Ardern)周一表示，她希望在下周的亚太经合组织(APEC)会议前，敲定禁止外资购买新西兰成屋的细节。

新西兰由工党领导的新政府拟禁止外国买家在该国购买成屋，以帮助应对楼市危机。

这项禁令与新西兰参与创建的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)精神相悖，而阿德恩表示，她将寻求重新协商该协定来为该禁令放行。

自从美国在1月退出后，新西兰一直是TPP的积极支持者。该协定的11个成员国打算下周在越南举行的APEC会议间隙就该协定达成广泛共识。

“我们一直说，我们将采取措施，确保既没有住在新西兰、也未在这里有任何利益的人士不能购买成屋。这一观点一直未变，”阿德恩对当地媒体表示，并指出该禁令的实施机制是关键问题。

“我正在敲定一些相关的细节。希望能在APEC会议之前定下来。”

该禁令旨在克服一场政治敏感性的楼市危机，该危机导致很多新西兰人买不起房，过去10年间房价涨逾50%。不过，外国投资者或许仍能购买新房及公寓。

惠灵顿律所Chapman Tripp的律师Daniel Kalderimis称，TPP要求，在企业和投资运作方面，成员国对外国投资者的待遇不得逊于本国公民。

这一要求受制于各成员国协商的例外情况。但新西兰并不拥有相应例外条款，允许其以不同于本国公民的条件限制其他TPP成员国的投资者去投资新西兰楼市。

这导致工党牵头政府寻求重新协商TPP。一些人担心，这可能令今年本就因美国退出而受挫的TPP协定进一步承压。(完) (编译 徐文焰/刘秀红；审校 张明钧/王兴亚)