苹果为iPhone降速风波致歉 主动降低替换电池价格

路透12月28日 - 苹果(AAPL.O)日前承认将电池老化的旧款iPhone降速后，面临接踵而至的官司与消费者怒火，促使其大幅降低替换电池价格，并将变更软件以向用户显示电池状况是否良好。

2017年2月1日，法国波尔多，iPhone上的苹果企业标识。REUTERS/Regis Duvignau

苹果周四在官网的一则贴文中，为电池问题的处理方式致歉，并表示将为用户做出一些变更以“认可他们的忠诚度，并赢回可能怀疑苹果意图者的信任”。

苹果此举的目的在于缓解外界对其产品品质与耐用度的疑虑。最新的旗舰机种iPhone X每支要价高达999美元。

苹果表示，下个月起，将把iPhone 6或后续机型过保固期的电池更换价格，由79美元大幅调降为29美元。苹果也将更新其iOS作业系统，让用户能够查看自己的电池状态是否不佳，或者是否影响到手机性能。

“我们知道有人觉得苹果让你们失望了，”苹果在该则贴文中表示，“我们在此致歉。”

苹果在12月20日坦承部分iPhone机型的软件会在电池遭遇问题时减慢手机速度。苹果表示，问题在于老化的锂电池会出现电源供应不均的情况，可能引发无预警关机以保护手机内部的精密电路系统。

此事让消费者认为该公司故意将iPhone旧机降速，以鼓励消费者购买新款iPhone。尽管从来没有可靠的证据表明苹果有此行为，不过电池门已于社群媒体与各地引发喧然大波。

苹果周四否认曾有蓄意缩短产品寿命的行为。

加州、纽约州与伊利诺州至少已有八宗指控苹果欺骗用户的官司，他们指控苹果在没有事先警告的情况下，将装置的速度降低。苹果在法国也面临缩短产品寿命的控诉。(完)