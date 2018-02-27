焦点：苹果今年拟推出尺寸最大iPhone 屏幕可能接近6.5英寸--彭博

路透2月26日 - 彭博周一援引消息人士报导称，美国消费电子公司苹果 (AAPL.O)拟在今年稍晚发布三款智能手机，其中包括迄今尺寸最大的iPhone，其屏幕可能比三星旗舰机型的还大。

这三款手机中还包括一款与iPhone X尺寸相同的升级机型，以及一款拥有iPhone X部分主要功能的低价机型。

面对饱和的市场，在手机制造商很难继续通过增添新功能来吸引买家的情况下，这几款新机可能重燃昔日的屏幕尺寸竞赛。据研究公司国际数据资讯(IDC)，去年全球智能手机销量下滑0.1%，苹果和三星电子(005930.KS)出货量仅分别增长1.9%和0.2%。

彭博报导称，苹果已经在与供应商进行生产测试，上述新机型预计在今年秋季发布。不过相关计划仍可能发生变化。

苹果未予置评。其股价周一收高近2%至178.97美元。日内稍早，投资大亨巴菲特称赞其在苹果的持股，这也帮助提振苹果股价。

彭博报导，尺寸最大的iPhone屏幕可能接近6.5英寸(16.5厘米)，超过三星周一在巴塞罗那首发的盖乐世S9 Plus的6.2英寸(15.75厘米)，也大于目前三星Note8的6.3英寸。三星通常在秋季发布Note系列新机型，因此其可能在苹果新机型上市前后也发布更大屏幕的手机。

但Technalysis Research主管Bob O‘Donnell表示，报导中的三款iPhone新机型是苹果产品线非常合理的延伸：“一个屏幕扩大、一个价格更低，一个是对现有iPhone X的升级。”

苹果本月稍早预计，截至3月底的第二财季营收或为600亿至620亿，令人失望。在圣诞节前iPhone X销售不及预期，一些媒体报导指因需求乏力。

彭博称，这款大手机的机身尺寸和iPhone 8 Plus大致相同，但由于采用edge-to-edge全面屏设计，屏幕要比8 Plus大一英寸左右。彭博报导称，为促进在亚洲市场销售，苹果还计划推出金色手机。

彭博透露，苹果还准备升级常规尺寸的iPhone X，预计升级产品将采用新一代A12处理器，并继续采用不锈钢中框，作为苹果的高端智能手机提供给客户。

目前仍不清楚苹果是否会削减现有的iPhone产品系列。该公司大量保留旧款手机的销售，比如iPhone SE(基本上是iPhone 5的升级版)，为印度等发展中市场提供低价产品。

苹果还希望通过二手iPhone市场扩大其智能手机的用户。苹果执行长库克(Tim Cook)在本月稍早的业绩电话会议上对投资者表示，当iPhone客户以旧换新时，旧的iPhone手机“将会辗转来到其他地方另一位客户手中，后者有一支二手iPhone就会非常满意了”。(完)