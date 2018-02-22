苹果正在与矿企协商以确保钴供应--消息人士

路透伦敦2月21日 - 钴行业三位消息人士透露，美国消费电子公司苹果(AAPL.O)正在与大型钴生产企业进行商谈，以确保供应。这种材料对于苹果手机所使用的锂电池而言非常关键。

苹果未对此置评。

锁定钴供应已经成为当前的主旋律。这种材料还被用于电动汽车的电池。汽车产业因为电动汽车的迅猛发展正在发生根本性变化，也希望能够达成钴的长期供应协议。

消息人士称，汽车制造商、移动设备制造商以及用于制造喷气发动机的超级合金制造商，都对负责任采购的钴可能出现缺乏感到担忧。

“(苹果)是想为其电池供应商购买钴，还是打算充当担保人来为钴供应链提供支持，这一点我们还不确定，”一位钴行业的消息人士说。

“他们一直在让生产商提出报价。至于供应量，我们不太肯定，不过如果他们希望期限不仅仅是几年而已，恐怕不会如愿。”

此前彭博引述匿名消息人士报导指出，苹果寻求签署合同，在五年或更长时间内每年获得数千公吨的钴。

行业消息人士称，苹果已洽商了嘉能可(GLEN.L)等矿商。嘉能可去年底表示，今年将生产约39,000吨的钴。

嘉能可执行长格拉森博格周三在与记者召开财报电话会议时被问及与苹果的关系，他表示，“我们尚未签定任何协议，”并表示嘉能可不会签定长期协议，因为该公司不希望钴的价格被锁定。

伦敦金属交易所(LME)钴价CBD0约报每吨80,000美元，远高于2016年1月接近20,000美元的水准。

刚果民主共和国(DRC)有最丰富的钴资源，但从芬兰到加拿大等国也有较少量的钴矿藏。(完)