FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
焦点：苹果预计假日季当季营收远超市场预期 盘后股价上涨
频道
专题
综述：特朗普出访亚洲之际 美国战略轰炸机在韩国进行演习
半岛局势
综述：特朗普出访亚洲之际 美国战略轰炸机在韩国进行演习
一周经济焦点：主要经济体央行升息已是进行式 但通胀在哪里？
深度分析
一周经济焦点：主要经济体央行升息已是进行式 但通胀在哪里？
图表新闻：美联储新主席提名人选鲍威尔的政策观点
国际财经
图表新闻：美联储新主席提名人选鲍威尔的政策观点
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
2017年11月3日 / 凌晨12点51分 / 1 天前

焦点：苹果预计假日季当季营收远超市场预期 盘后股价上涨

2 分钟阅读

路透11月2日 - 美国苹果(AAPL.O)周四预计，假日购物季当季营收将大幅超过市场预期，缓解了投资者对备受期待的iPhone X生产延迟的担忧。

2017年1月5日，法国巴黎，一家苹果门店的公司标识。REUTERS/Charles Platiau

苹果曾表示，上周开始接受预订的iPhone X需求“非常火爆”；尽管一些分析师对供应链表示担忧，这一问题可能令苹果难以生产足够的iPhone X来满足需求。

iPhone X周五开始在全球发售；苹果公布业绩之后不久，悉尼苹果门店外就有约350人排队等待。

苹果首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)周四对路透称，公司对iPhone X的生产进度“十分满意”，称“每周的产量都在上升，这在爬坡阶段是非常重要的。”

苹果股价盘后上涨4%，触及历史新高。

分析师们很想知道，苹果能否在关键的假日购物季满足市场对iPhone X的需求。多数人认为，供应跟上需求可能要等到明年或者是初春。

“需求曲线和供应曲线什么时候能相交，我们不知道。之前没有这样的产品，”Maestri对路透称。

苹果预计第一财季营收840-870亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期为841.8亿美元。

“鉴于iPhone X这样的业绩和预测，万亿美元市值对(苹果执行长)库克来说，或许不再是不可想象的事情，”GBH Insights分析师Daniel Ives称。

苹果市值约为8,680亿美元，为全球市值最高的上市公司。

苹果称，截至9月30日的第四财季卖出4,670万部iPhone；金融数据与分析公司FactSet提供的分析师预期为4,640万部。不过平均售价618美元，低于分析师预期的638美元。

苹果第四季净利升至107.1亿美元，合每股盈余2.07美元，上年同期分别为90.1亿美元和每股1.67美元。分析师预期苹果第四季每股盈余为1.87美元。

该公司预估毛利率38%-38.5%，高于许多分析师的预估。

梅斯特里将毛利率较高归因于苹果的服务业务增长，该业务贡献了85亿美元营收，分析师预估75亿美元。其中包含一项6.4亿美元的利好调整，不过苹果的主管未详加说明。

iPhone销售带来的营收为288.5亿美元，在总营收中的占比接近55%，苹果第四季总营收增长12.2%，至525.8亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师对苹果第四季总营收的平均预期为507亿美元。

苹果表示，中国市场营收恢复增长，达到98亿美元，上年同期为80亿美元。梅斯特里向路透表示，会计年度第四季公司在印度的营收翻番，但他未提供任何细节。(完)

编译 王琛/王丽鑫/张若琪 审校 张荻/郑茵/王兴亚

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below