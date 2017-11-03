焦点：苹果预计假日季当季营收远超市场预期 盘后股价上涨

路透11月2日 - 美国苹果(AAPL.O)周四预计，假日购物季当季营收将大幅超过市场预期，缓解了投资者对备受期待的iPhone X生产延迟的担忧。

2017年1月5日，法国巴黎，一家苹果门店的公司标识。REUTERS/Charles Platiau

苹果曾表示，上周开始接受预订的iPhone X需求“非常火爆”；尽管一些分析师对供应链表示担忧，这一问题可能令苹果难以生产足够的iPhone X来满足需求。

iPhone X周五开始在全球发售；苹果公布业绩之后不久，悉尼苹果门店外就有约350人排队等待。

苹果首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)周四对路透称，公司对iPhone X的生产进度“十分满意”，称“每周的产量都在上升，这在爬坡阶段是非常重要的。”

苹果股价盘后上涨4%，触及历史新高。

分析师们很想知道，苹果能否在关键的假日购物季满足市场对iPhone X的需求。多数人认为，供应跟上需求可能要等到明年或者是初春。

“需求曲线和供应曲线什么时候能相交，我们不知道。之前没有这样的产品，”Maestri对路透称。

苹果预计第一财季营收840-870亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期为841.8亿美元。

“鉴于iPhone X这样的业绩和预测，万亿美元市值对(苹果执行长)库克来说，或许不再是不可想象的事情，”GBH Insights分析师Daniel Ives称。

苹果市值约为8,680亿美元，为全球市值最高的上市公司。

苹果称，截至9月30日的第四财季卖出4,670万部iPhone；金融数据与分析公司FactSet提供的分析师预期为4,640万部。不过平均售价618美元，低于分析师预期的638美元。

苹果第四季净利升至107.1亿美元，合每股盈余2.07美元，上年同期分别为90.1亿美元和每股1.67美元。分析师预期苹果第四季每股盈余为1.87美元。

该公司预估毛利率38%-38.5%，高于许多分析师的预估。

梅斯特里将毛利率较高归因于苹果的服务业务增长，该业务贡献了85亿美元营收，分析师预估75亿美元。其中包含一项6.4亿美元的利好调整，不过苹果的主管未详加说明。

iPhone销售带来的营收为288.5亿美元，在总营收中的占比接近55%，苹果第四季总营收增长12.2%，至525.8亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师对苹果第四季总营收的平均预期为507亿美元。

苹果表示，中国市场营收恢复增长，达到98亿美元，上年同期为80亿美元。梅斯特里向路透表示，会计年度第四季公司在印度的营收翻番，但他未提供任何细节。(完)