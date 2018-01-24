苹果HomePod姗姗来迟 开启智能音箱三国时代

路透1月23日 - 苹果(AAPL.O)在错过重要的假日购物旺季后，带着HomePod投身智能音箱大战。搭载语音助理Siri的苹果HomePod，将与亚马逊(AMZN.O)及Alphabet(GOOGL.O)旗下的谷歌一较高下。

苹果周二表示，将于周五开始接受美国、英国与澳洲的HomePod线上订单，这比原定计划时间晚了一个多月。

定价349美元的HomePod是在去年6月发布的，原计划于12月上市。苹果在声明中表示，HomePod除了具备推荐音乐及调节室内温度的功能之外，还能传送信息、播放全国公共广播电台(NPR)及美国有线电视新闻网(CNN)的新闻。

推迟发货对HomePod的最终成功会有何影响，分析师对此看法不一。Technalysis Research创办人Bob O‘Donnell在11月对路透表示，苹果预估假日季的营收介于840亿至870亿美元，主要受售价999美元的iPhone X带动，所以HomePod发售推迟了几周，应该不致影响苹果业绩。

分析师称，苹果比较大的麻烦是消费者在假日季期间买了对手的音箱，因此对苹果的新产品没有立即性的需求。分析师还指出，亚马逊与谷歌在假日季期间降价促销入门级音箱，积极拓展市场份额。

苹果也指望HomePod能提振Apple Music的订阅量，阻止对手Spotify的崛起。谷歌与亚马逊的智能音箱能让用户声控播放Spotify的音乐，但与Apple Music不兼容。(完)