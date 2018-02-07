苹果称更换iPhone电池需求强劲 或向付全价客户退款--信函

路透华盛顿/旧金山2月6日 - 苹果(AAPL.O)在2月2日致美国议员的信函中称，更换iPhone电池的“需求强劲”，可能向支付全价购买新电池的客户返还部分付款。

苹果在这份于周二揭露的信函中称，正考虑向支付全价更换电池的客户发放退款。苹果被指控放缓电池老化的手机速度，迫使人们购买新款手机。

这封由美国参议院商务委员会公布的信函还称，苹果曾在2017年1月提供了一款导致手机变慢的软件更新，但在一个月后才披露了此事。

苹果在信函中称，他们早在2016年秋季就知道了制造缺陷导致的电池问题。

参议院商务委员会主席John Thune在声明中称，“消费者仰赖制造商提供明确且透明的信息，以了解他们的设备为何可能出现性能改变”。

Thune称，苹果在与该委员会的讨论中“承认起初披露不足。苹果还向委员会承诺后续将提供一些信息，包括关于可能采取额外措施，处理客户以全价购买新电池问题的答复”。

苹果未立即对Thune的声明置评。苹果还向美国众议院能源和商务委员会主席Greg Walden发送了回函。苹果对该委员会称，如果不能找到在没有压制处理器速度下防止旧款手机突然关机的办法，则会考虑把降低更换电池价格的项目延迟到2018年以后。(完)