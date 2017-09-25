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焦点：苹果iPhone 8首发遇冷 果粉不给力是因在等11月开售的高端机
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2017年9月25日 / 凌晨4点40分 / 23 天前

焦点：苹果iPhone 8首发遇冷 果粉不给力是因在等11月开售的高端机

2 分钟阅读

9月22日，纽约第五大道苹果零售店内购买iPhone 8的顾客。REUTERS/Brendan McDermid

路透旧金山/悉尼/东京9月22日 - 苹果(AAPL.O)的iPhone 8周五开始在美国、澳洲和英国市场首发，但前几年推出新机时的火爆场面并未再现，果粉们都在等待将于11月初上市的高端iPhone X。

在距离苹果总部库比蒂诺只有50英里的旧金山联合广场(Union Square)，只有80人在苹果旗舰店排队购买，相比过去几年每当发布新品时，排队者蜿蜒好几个街区的场景，简直冰火两重天。

在澳洲悉尼，苹果在中央商务区George Street的旗舰店以往都会有数百人排队。但据路透目击者，周五在苹果商店开门营业前只有不到30人在排队。

据英国几家报纸，位于伦敦Regent大街的苹果旗舰店也是销售惨淡。

苹果股价周五收低0.98%，至151.89美元，较9月11日收盘价161.50美元累计下跌5.95%。该公司于9月12日发布新款手机。

虽然过去几年间在苹果零售店外排队等待购机的人数减少，因为很多买家选择在网上购机，但iPhone 8遇冷的部分原因是测评不佳。

Mazen Kourouche在悉尼苹果零售店排在第一位，他排了11天队，买到iPhone 8后在视频网站YouTube上发布测评称改进一般。

“它(iPhone 8)跟iPhone 7非常相似，但支持60帧每秒的4K视频录制，后盖从明显更耐用的金属换成玻璃，”他对路透说，“这款手机没有太多的新功能。”

中国一位忠实果粉表示，摄像头改善是她购买新机的原因之一。

“我和我男朋友一直等到午夜的新机开卖活动，看看这支iPhone有什么新功能。它的拍照功能相当好。所以我想我必定毫不犹豫就换机。”上海一名29岁的消费者Ta Na说。

中国社群媒体平台微博上提到iPhone 8和iPhone X的，没有苹果前两次推新机时那么热烈。

在旧金山，店外排队的消费者有一半是冲着Apple Watch Series 3最新款智能手表而来，另一半才是对iPhone 8有兴趣的消费者。这款手表首次支援内置蜂巢数据连网，无需透过iPhone手机便可拨打电话。

今年27岁的Chayce O‘Neal说道，他是来买这款最新手表的，并不介意它连网有问题的风评。不过他并不想买iPhone 8，而是要等待iPhone X。

“我还是更喜欢最先进的科技。”他说道。

苹果在推出第一代iPhone的10周年之际发布的iPhone 8反响不热烈，打压公司股价周四跌至两个月低点152.75美元，投资者担心预购情况大不如前。

iTWire.com的技术编辑Zaharov-Reutt称，只有想换新版手机，又不想花999美元的高价购买iPhone X的用户，才会考虑iPhone 8。他并没有为新机发布去排队。

来自英国的Damien Roberts就是这种情况，他趁着在旧金山度假的机会到苹果商店排队。

Roberts有一台老旧的iPhone 6，想买一台iPhone 8 Plus，用来打电话、发信息、以及玩最喜欢的游戏“部落冲突(Clash of Clans)”。他说他不需要999美元的iPhone X其他功能。Roberts说，“买手机花这些钱太多了。”

苹果执行长库克对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称，有蜂窝数据(cellular data)服务功能的Apple Watch“在全球许多地方销售一空”，iPhone 8机型也是。但他没有指明具体地点。(完)

编译 李爽/杜明霞/孙茉莉/王丽鑫；审校 高琦/孙茉莉/张若琪/李婷仪

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