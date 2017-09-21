分析：苹果创新减速 中国竞争对手趁机杀入高端市场

路透香港/新加坡9月20日 - 零售商和消费者认为，苹果(AAPL.O)的创新步伐正在放缓，为亚洲竞争对手占领发达市场提供了绝佳机会--这要归功于设计改进以及更低的价格。

苹果上周发布的新款iPhone手机具有无线充电、全面屏设计以及双摄像头--所有这些功能已经在中国华为和Oppo、以及韩国三星电子(005930.KS)的产品中普遍使用。

正当苹果必须说服购物者为它的高档手机支付将近1,000美元的时候，竞争者们则在高端市场发起挑战，为消费者提供类似的功能，成本却低得多。

那些之前被认为只会靠模仿创新生产大量廉价山寨机的中国厂商，已经大幅提升了自己产品的质量，目前控制着全球手机市场的将近半壁江山。在价格可以接受的手机中植入高端功能，并通过促销、广告以及销售渠道等一系列巧妙策略，他们还成功地吸走了一些果粉。

“华为被认为是苹果和三星的一个有力竞争对手，产品覆盖所有主要价位，而且在营销和销售方面进行了大规模投资，”欧洲最大电子产品零售商MediaMarktSaturn发言人称。

她表示华为、中兴(000063.SZ)、联想(0992.HK)和TCL (000100.SZ)这四家清一色中国企业，都在MediaMarktSaturn十大畅销智能手机之列。

根据中信里昂证券(CLSA)，中国制造商迅猛的增长离不开国内强劲的销量，但现在它们将40%的智能手机出口海外，几乎是三年前的两倍。

华为今年上半年出口欧洲的智能手机跳增逾50%。该公司有望取代苹果成为全球第二大供应商。

华为将在下月推出新款智能手机Mate 10。该公司日前在Facebook分享了一段短视频，自信之情溢于言表，对自己的新款“RealAIphone”(真正的人工智能手机)作预告，并用小丑对苹果解锁新iPhone的面部识别功能进行了调侃。

华为计划在10月16日发布高端机型Mate 10。这款手机具有即时翻译、图像识别等人工智能支持的功能。根据媒体报导，这款手机将采用全面屏(edge-to-edge screen)，价格比iPhone更有优势。华为对此未予置评。

随着规模的增长，以及在硬件改善方面的扁平化，其他中国企业也在寻求攻入高端智能手机市场。

譬如小米，在本月发布了全屏手机小米MIX 2，采用“unibody”全陶瓷机身设计，尊享版零售价720美元。此外，小米、Oppo和Vivo还在与高通(QCOM.O)合作，寻求在智能手机屏幕下嵌入超声波传感器，改善触屏功能。

“中国品牌的规模日益增长，并进入相同的供应链，零配件购买力也得到提升，再加上激进的营销方式和物超所值的产品，这些都使得苹果的增速停滞，并消除了他们之间的差异点，”Counterpoint研究主管Neil Shah称。

除了苹果高管公开说过他们为何暂缓推出某些技术之外，对于其他问题苹果均未置评。

**差距仍大**

可以肯定的是，苹果在高端手机的市场份额与中国对手相较，仍维持相当程度的领先，而且没几个专家认为果粉会抛弃iPhone X，投向华为Mate 10的怀抱。

“他们(中国手机企业)最大的挑战，将是让消费者觉得他们的产品与品牌，值得掏出大把钞票，”研究公司IDC的分析师Xiaohan Tay表示。

“苹果耗费多年才建立起高端品牌形象，三星也是。如果多花一点钱就可以买到苹果或三星手机，多数消费者还是愿意的。”

根据瑞银，600美元以上的手机市场，苹果占到63%，华为仅有3%。苹果的客户保持率约为82%，华为为52%，意味着这些中国企业很难调高价格。

中国前三大手机制造商--华为、Oppo与Vivo的智能手机平均售价仅为248美元，比最便宜的iPhone 8还要便宜三分之二。

不过专家表示，竞争的威胁确实存在，尤其是买家对智能手机应用程序的关注程度，更甚于硬件功能。(完)