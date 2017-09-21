FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
分析：苹果创新减速 中国竞争对手趁机杀入高端市场
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
2017年9月21日 / 凌晨3点27分 / 1 个月前

分析：苹果创新减速 中国竞争对手趁机杀入高端市场

2 分钟阅读

9月12日，美国加州库比蒂诺，一名参会者在苹果公司的新品发布会上试用iPhone X手机。REUTERS/Stephen Lam

路透香港/新加坡9月20日 - 零售商和消费者认为，苹果(AAPL.O)的创新步伐正在放缓，为亚洲竞争对手占领发达市场提供了绝佳机会--这要归功于设计改进以及更低的价格。

苹果上周发布的新款iPhone手机具有无线充电、全面屏设计以及双摄像头--所有这些功能已经在中国华为和Oppo、以及韩国三星电子(005930.KS)的产品中普遍使用。

正当苹果必须说服购物者为它的高档手机支付将近1,000美元的时候，竞争者们则在高端市场发起挑战，为消费者提供类似的功能，成本却低得多。

那些之前被认为只会靠模仿创新生产大量廉价山寨机的中国厂商，已经大幅提升了自己产品的质量，目前控制着全球手机市场的将近半壁江山。在价格可以接受的手机中植入高端功能，并通过促销、广告以及销售渠道等一系列巧妙策略，他们还成功地吸走了一些果粉。

“华为被认为是苹果和三星的一个有力竞争对手，产品覆盖所有主要价位，而且在营销和销售方面进行了大规模投资，”欧洲最大电子产品零售商MediaMarktSaturn发言人称。

她表示华为、中兴(000063.SZ)、联想(0992.HK)和TCL (000100.SZ)这四家清一色中国企业，都在MediaMarktSaturn十大畅销智能手机之列。

根据中信里昂证券(CLSA)，中国制造商迅猛的增长离不开国内强劲的销量，但现在它们将40%的智能手机出口海外，几乎是三年前的两倍。

华为今年上半年出口欧洲的智能手机跳增逾50%。该公司有望取代苹果成为全球第二大供应商。

华为将在下月推出新款智能手机Mate 10。该公司日前在Facebook分享了一段短视频，自信之情溢于言表，对自己的新款“RealAIphone”(真正的人工智能手机)作预告，并用小丑对苹果解锁新iPhone的面部识别功能进行了调侃。

华为计划在10月16日发布高端机型Mate 10。这款手机具有即时翻译、图像识别等人工智能支持的功能。根据媒体报导，这款手机将采用全面屏(edge-to-edge screen)，价格比iPhone更有优势。华为对此未予置评。

随着规模的增长，以及在硬件改善方面的扁平化，其他中国企业也在寻求攻入高端智能手机市场。

譬如小米，在本月发布了全屏手机小米MIX 2，采用“unibody”全陶瓷机身设计，尊享版零售价720美元。此外，小米、Oppo和Vivo还在与高通(QCOM.O)合作，寻求在智能手机屏幕下嵌入超声波传感器，改善触屏功能。

“中国品牌的规模日益增长，并进入相同的供应链，零配件购买力也得到提升，再加上激进的营销方式和物超所值的产品，这些都使得苹果的增速停滞，并消除了他们之间的差异点，”Counterpoint研究主管Neil Shah称。

除了苹果高管公开说过他们为何暂缓推出某些技术之外，对于其他问题苹果均未置评。

**差距仍大**

可以肯定的是，苹果在高端手机的市场份额与中国对手相较，仍维持相当程度的领先，而且没几个专家认为果粉会抛弃iPhone X，投向华为Mate 10的怀抱。

“他们(中国手机企业)最大的挑战，将是让消费者觉得他们的产品与品牌，值得掏出大把钞票，”研究公司IDC的分析师Xiaohan Tay表示。

“苹果耗费多年才建立起高端品牌形象，三星也是。如果多花一点钱就可以买到苹果或三星手机，多数消费者还是愿意的。”

根据瑞银，600美元以上的手机市场，苹果占到63%，华为仅有3%。苹果的客户保持率约为82%，华为为52%，意味着这些中国企业很难调高价格。

中国前三大手机制造商--华为、Oppo与Vivo的智能手机平均售价仅为248美元，比最便宜的iPhone 8还要便宜三分之二。

不过专家表示，竞争的威胁确实存在，尤其是买家对智能手机应用程序的关注程度，更甚于硬件功能。(完)

编译 郑茵/刘秀红/侯雪苹/陈宗琦；审校 王颖/李爽/白云/孙茉莉

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below