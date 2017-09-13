焦点：苹果发布iPhone X 希望借助新功能重新引领创新

路透加州库比蒂诺9月12日 - 手机巨头苹果(AAPL.O)周二推出备受外界期待的iPhone X智能手机，采用玻璃与不锈钢材质以及全面屏设计，公司执行长库克(Tim Cook)称这是“自iPhone面世以来的最大飞跃”。

新品发布基本没有令人意外之处，此前泄露的有关手机和升级版Apple Watch等产品的细节基本准确。不过为iPhone X设定的999美元售价仍令人惊讶，而且11月3日的发货日期也让外界质疑，假期购物季之前可能出现供货紧张问题。

投资者和果粉认为，推出10周年纪念版iPhone是苹果更新智能手机产品线的机会；此前苹果旗下产品在增加新功能方面落后于竞争对手。该公司去年营收下滑，因许多消费者对iPhone 7并不买账，认为它与iPhone 6过于相似。

iPhoneX具有无线充电、红外摄像头以及取代指纹解锁的脸部识别功能。home键也已消失，用户可轻敲手机将其唤醒。

苹果新品的出货时间通常是在宣布推出后的一、两周之内，但库克表示，晚一些的出货日期符合公司先前稍早提供给投资者的指引。

“推出新品是很棒的事，但我们希望宜早不宜迟，比较可能是10月初或者10月中旬，”Fort Pitt Capital Group高级证券分析师Kim Forrest说。

苹果股价收低0.4%。新机发表会进行时，股价一度上涨多达1%，之后回落。

纽约Solaris Asset Management投资长Tim Ghriskey表示他不忧心出货日期，也很喜欢新机型功能，但却少了让人惊艳之处。

“它是搭着新闻热度来卖的，”他说。“他们的话题并没有谈到苹果在iPhone以外的进化和人工智能。”

iPhone X屏幕大小与iPhone 7 Plus差不多，但iPhone X整体机身要小一些，它所采用的有机发光二极体(OLED)新技术使其显示屏的色域更广。

但苹果高级副总裁Craig Federighi在发布会上遭遇尴尬一刻，他在现场演示面部识别解锁时，第一次竟然没有成功。

苹果还推出了iPhone 8和iPhone 8 plus，外观与iPhone 7相似，但iPhone 8的机身背部是玻璃，支持无线充电。苹果称其正在研发一款名为Airpad的新产品，可为苹果所有较新的产品充电。

iPhone 8采用Qi无线充电标准，可与第三方设备兼容。

这几款新机都具备苹果的第一个专有图形处理器功能，数据处理速度更快，相机功能改善，且具有一些支持AR(增强现实/扩增实境)应用的功能。

苹果此前采用的是Imagination Technologies Group PLC(IMG.L)生产的图像处理芯片，今年早前在苹果表示将自己研发图像处理技术后，Imagination Technologies便将公司对外出售。

苹果正在转向设计更多的iPhone内部组件，以挤掉一些供应商，并让苹果自己掌控关键技术。

iPhone 8系列最便宜的机型储存容量为64GB，新机起售价分别为699美元和799美元，之前机型的最小存储容量则为32GB。

存储容量增加应当对记忆体芯片供应商有利。苹果目前正试图拿下一部分东芝(6502.T)正在出售的芯片业务。

苹果还发布了升级版的Apple Watch，名为Apple Watch Series 3，可在用户没带手机的情况下打电话并上网，售价为399美元，支持众多第三方应用。

Loup Ventures分析师Gene Munster认为，由于新的独立上网功能，Apple Watch Series 3的销量可能增长一倍甚至两倍。

升级后的Apple TV支持4K高清播放，将提供更多的节目选择，因苹果正在加大努力来减少内容交易，并制作自己的节目。

这场盛大的发表会是在苹果公司新园区中的史蒂夫•乔布斯剧院(Steve Jobs Theater)举办的，选择这个地点是为了向2011年病逝的公司联合创始人及前执行长乔布斯致敬。苹果的新办公大楼被视为乔布斯生前最后的设计遗作。

十年前苹果开启了移动计算时代，在过去十年里，苹果共计售出了逾12亿部iPhone。

图表：苹果股票还是iPhone：哪个最值得入手？

tmsnrt.rs/2jkOpOQ

(完)