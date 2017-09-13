（更正）焦点：iPhone 8不见得让苹果“发” 上千美元定价恐浇熄中国果粉热情

（更正9月12日发稿，因英文原文有误，修改内文倒数第四段措辞，以澄清腾讯控股并非分期乐的投资者）

路透北京9月11日 - 苹果(AAPL.O)将于周二推出备受期待的iPhone 8，希望“8”这个对中国人而言的吉利寓意，能有助于扭转在这个全球最大智能手机市场的销售。

外界预期新款iPhone定价料从1000美元起跳，与上一代最高端的iPhone 7 Plus不到800美元的定价有一段差距。分析师表示，这可能不会对美国销售产生重大影响，不过对中国销售或有较大冲击，因为这样的价格大致是中国民众平均月薪的两倍。

新款iPhone在中国取得成功对苹果至关重要。因为曾经是众人梦寐以求的iPhone，如今在中国的销售量排行榜上，已被华为、 Oppo、Vivo与小米等本地竞争对手挤下，落居第五名。

截至7月的季度中，包含中、港、台三地在内的大中华市场的销售，约占iPhone总销售的18%，仅次于美国与欧洲市场。不过大中华市场的销售一直呈稳步下滑之势，较上年同期下降了10%，相形之下，其他所有地区都是增长的状态。

咨询公司Counterpoint Research的数据显示，今年1-6月iPhone在中国智能手机出货量所占份额降到9%，低于2015年的14%。

尽管2014年时iPhone 6横扫中国市场，但此后机种的市场反应却较为平淡。

“我会等到降价，那实在太贵了！”手里已经有一部iPhone 6的南京23岁项目经理Angie Chen表示。

Chen表示，她或许会等候新机的后继者发表，届时会降价。“数字听起来很好，但我不急。”

8在中国是最幸运的数字，因为发音和“发”类似。

Canalys驻上海的分析师Mo Jia表示，苹果这个时候确实需要推出一款非常有创意的产品；然而中国竞争对手影响力日增，肯定会让苹果的日子不好过。

苹果的iPhone 7被认为和之前的机种太过类似。这次尽管盛传新机可无线充电、有先进的触控屏和脸部辨识技术，但中国网民还没有表现出前几次iPhone发布时那样的热情。

相比iPhone 7上市前的类似时期，微博上提到iPhone 8的讨论稍微热络了些，但仍远不如当年iPhone 6盛况。

苹果不愿对该款新机、价格或供应等问题置评。

在美国，1,000美元的标价能否起到吸睛作用，分析师对此较无把握。Loup Ventures的分析师和资深苹果观察家Gene Munster说，虽然价格跳升，但以往买过最顶级机型的消费者当中，约有五分之四或许愿意再次掏钱买。

另外，为了覆盖其它产品价格带，预计苹果将保留一些类似iPhone SE的低端机型，iPhone SE目前售价是399美元。这个做法或可确保即使高端机型涨价，iPhone使用者仍将坚守苹果生态系统。

“他们仍得为每个市场提供选择。他们仍将这么做，”Munster说。

美国销量的另一项因素，需要看电信运营商提供的折扣。电信运营商或将趁着iPhone新机话题，提供消费者降低涨价冲击的套餐方案，吸引同业对手的用户投怀送抱。

“竞争的利器有：增加手机补贴、手机套餐折扣优惠、旧机换新机，”BTIG分析师Walter Piecyk的研究报告称。“三星手机今年稍早就已加码促销了。”

**分期付款**

在中国，这款苹果有史以来最贵手机产品带来的结果之一，就是赊销情况增多。

在北京规模最大的电子市场经营着一家智能手机实体店的王先生说，他预计这次会有更多人通过分期付款网购iPhone。

“我们会继续囤一些比较便宜的机型，要不就会卖不出去多少了，”他说。

分期消费金融服务平台--分期乐指出，在该网站购买iPhone的消费者数量随着价格上涨而增加，今年第二季更是出现猛增。

由阿里巴巴(BABA.N)支持的网站和京东(JD.O)今年也推出了相关服务，旨在吸引对价格比较敏感的智能手机买家。这些服务包括灵活的支付方式和二手智能手机租赁。

苹果也在中国市场与三家国有银行合作，推出分期付款计划。

“如果价钱不到1,100美元，我就会去买，”今年29岁、在北京一家金融科技初创企业工作的刘先生表示。

图表：iPhone 8在中国网络上的讨论热度：

reut.rs/2jibgKW (完)