后浪未能推前浪 iPhone 7比8更受欢迎--调查

路透10月16日 - 经纪商KeyBanc Capital Markets援引调查数据称，苹果(AAPL.O)旧作iPhone 7比新款iPhone 8销量更好。苹果高端iPhone X将在11月初推出。

通常果粉会排队抢购新版iPhone，因此销售十分迅速，但有传言称iPhone 8不如以往机型刚上市时热销，初步调查也显示如此。

美国电话电报公司(AT&T)上周称，第三季后付费手机更新换代较上年同期减少90约万部，经纪商Jefferies将其归因于iPhone 8需求疲软。

KeyBanc分析师John Vinh在客户报告中称，“很多受访者指出，很大一部分消费者购买iPhone 7，而不购买iPhone 8，因为新款并没有明显提升。”

Vinh还表示，商店的反馈信息显示，消费者都在等着购买iPhone X，或者在购买iPhone 8之前，先将iPhone X与其他机型作比较。

iPhone 8销量迟不见起色的另一个原因可能是，美国电信运营商的促销力度不大。

“虽然电信运营商继续为iPhone 8提供促销，但与去年iPhone 7推出时相比，促销力度小得多，”Vinh写道。

另外，KeyBanc分析师Andy Hargreaves将苹果评级从“均配”上调至“增持”，目标价定为187美元。

苹果未予置评。

苹果股价周一收高1.84%，报159.88美元。(完)