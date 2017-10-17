FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
后浪未能推前浪 iPhone 7比8更受欢迎--调查
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年10月17日 / 凌晨3点48分 / 5 天内

后浪未能推前浪 iPhone 7比8更受欢迎--调查

1 分钟阅读

路透10月16日 - 经纪商KeyBanc Capital Markets援引调查数据称，苹果(AAPL.O)旧作iPhone 7比新款iPhone 8销量更好。苹果高端iPhone X将在11月初推出。

通常果粉会排队抢购新版iPhone，因此销售十分迅速，但有传言称iPhone 8不如以往机型刚上市时热销，初步调查也显示如此。

美国电话电报公司(AT&T)上周称，第三季后付费手机更新换代较上年同期减少90约万部，经纪商Jefferies将其归因于iPhone 8需求疲软。

KeyBanc分析师John Vinh在客户报告中称，“很多受访者指出，很大一部分消费者购买iPhone 7，而不购买iPhone 8，因为新款并没有明显提升。”

Vinh还表示，商店的反馈信息显示，消费者都在等着购买iPhone X，或者在购买iPhone 8之前，先将iPhone X与其他机型作比较。

iPhone 8销量迟不见起色的另一个原因可能是，美国电信运营商的促销力度不大。

“虽然电信运营商继续为iPhone 8提供促销，但与去年iPhone 7推出时相比，促销力度小得多，”Vinh写道。

另外，KeyBanc分析师Andy Hargreaves将苹果评级从“均配”上调至“增持”，目标价定为187美元。

苹果未予置评。

苹果股价周一收高1.84%，报159.88美元。(完)

编译 王丽鑫/杜明霞；审校 王颖/张若琪

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below