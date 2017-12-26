焦点：苹果及供应商股价下跌 因报导暗示iPhone X需求疲软

路透北京/旧金山12月26日 - 苹果(AAPL.O)及其几个亚洲供应商的股价周二下跌，此前台湾《经济日报》的一篇报导以及部分分析师的评论暗示iPhone X第一季的需求可能低于预期。

2017年11月2日，苹果iPhone X。REUTERS/Maxim Shemetov

台湾《经济日报》周一援引未具名消息人士的话报导，苹果将下修iPhone X明年首季的销量预估至3,000万支，低于最初预估的5,000万支。

苹果尚未公开披露iPhone X的季度销售目标。苹果发言人称，公司不对市场传言置评。iPhone X于11月上市，在美国的起售价为999美元。

今年iPhone X上市前，苹果股价飙升45%，因投资者预计已有多年未购买新机的苹果用户将会有兴趣。

但对于这类需求会否实现，财经分析师们的看法并不一致。

自iPhone X上市以来，苹果股价小幅下滑；周二收低2.5%至170.57美元。

苹果执行长库克(Tim Cook)本月访问中国时表示，对于iPhone X在中国的需求情况，他再开心不过了。苹果也形容iPhone X的预购“爆表”。

**市场预估相差较大**

外界对于iPhone X产量及销量的预估差距相当大。

在预估的低档，美国JL Warren Capital预计iPhone X出货量将为2,500万支，消费者因其价格高昂及缺乏有趣的创新而却步不前。

在预估区间的高端，芝加哥的Loop Capital上周报告预估第一季出货4,000万-4,500万。Jefferies则预测第一季销售约4,000万。

Rosenblatt Securities分析师Jun Zhang表示，iPhone X股与iPhone 8共用零部件，最近有关亚洲供应商减产的报导可能与较早的机型关系更大。他仍预计iPhone X第一季产量为3,500万支。

Zhang和其他分析师表示，中阶智能手机买家一支手机使用的时间较长，导致iPhone 8的销售表现弱于iPhone 7和iPhone X。

股价受创最重的苹果供应商包括，玉晶光(3406.TW)周二挫跌2.4%，本周跌幅达到11.4%；和硕(4938.TW)本周也下挫3.2%。

苹果主要供应商鸿海精密(2317.TW)股价本周下滑1.8%，跌幅相对较小。

路透对中国社群媒体的一项分析显示，公众对iPhone X兴趣的热度在甫推出之际就到最高峰，后续已不见像2014年iPhone 6问世时备受追捧的盛况，当时在中国引发一股销售热潮。

图表：中国iPhone X需求reut.rs/2zzHzbh

这项分析显示，目前为止，12月微博提到iPhone X的发帖仅有497万则，2014年同期提到iPhone 6的则是逾1,100万则。(完)