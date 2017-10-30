（重发）苹果称iPhone X预购火爆 股价劲扬逾3%

（重发以补上遗漏的内容）

路透10月27日 - 苹果(AAPL.O)周五表示，iPhone X预购“非常火爆”，平息了外界对这款10周年版本的手机需求平淡的担忧。

苹果股价周五收高3.58%至163.05美元。苹果自9月初宣布将在两个月内推出两款iPhone手机以来，股价曾逐渐走低。

苹果周五0701GMT启动对iPhone X的预购。

“从(消费者)最初的反应来看，需求非常火爆，”苹果发言人对路透表示。

“我们正努力让每个想买的消费者都尽快拿到这款革新型手机。”

苹果网站显示，订于11月3日上市开卖的iPhone X，出货时间已拉长至五到六周。

iPhone X推出数周之前，分析师对这款新机的生产情况心存担忧；该机首次搭载新的脸部识别软件，取代前版的指纹辨识。

分析师此前曾警告称，iPhone X的产量低于目标，因TrueDepth相机系统的制程有困难；这套系统包含复杂的相机和传感器，使其能够使用Face ID来解锁手机。

美国和加拿大的无线运营商已公布，第三季客户升级情况放缓。

BTIG分析师Walter Piecyk在周四的调研报告中称，美国运营商的iPhone X主要推广活动尚未正式展开，而且有些活动中iPhone X的优惠程度还不及iPhone 8。iPhone X售价由999美元起跳。(完)