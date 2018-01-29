苹果股价下跌 因报导称第一季iPhone X产量目标减半

路透1月29日 - 日经周一报导，美国消费电子公司苹果(AAPL.O)将把今年前三个月的iPhone X产量目标下调一半，至约2,000万部，推动其股价大跌1.6%。

该报导加剧了外界对这款售价999美元的手机销量疲软的担忧，使投资者担心该公司周四公布第一财季报告时会做出何种财务展望。

苹果股价跌至2018年以来最低，其市值蒸发140亿美元。公司未予置评。

Bernstein分析师Toni Sacconaghi对iPhone第二季和全年预测全部下调，但称预计2018年苹果的获利不会大幅下降，因美国税改将使得该公司税率下降至18%。

“苹果的获利应会很容易超越12月当季的预期，但3月财测可能会略微令人失望，”瑞银分析师称。

日经未指明消息源的报导称，欧洲、美国和中国的假期购物季销售情况不如预期，促使公司调降产量目标。

iPhone X是2015年推出iPhone 6以来首款新设计的手机，许多人原本预计该款手机将引爆一轮热销行情，也就是华尔街分析师所谓的“超级周期”。

“人们原本预计这将成为超级周期年，如果苹果今年一直无法推动手机销量明显增长，那么大家对未来iPhone周期的看法就会有些谨慎，”Atlantic Equities分析师James Cordwell表示。

过去几周已有数位分析师调降其对iPhone X的出货预估，指因其价格高昂等原因；此外，至少有三位分析师下调其对苹果股票的评级。

Bernstein的Sacconaghi最初预计iPhone第二季销量将达6,600万部，高于华尔街预估的6,200万部，但周一他将该预估下调了近20%至5,300万部。他还把iPhone全年销量预估下调11%至2.2亿部。

不过，他对苹果2018年全年每股获利预估仅从11.87美元小幅下修至11.80美元，指因美国税改带来正面影响。(完)