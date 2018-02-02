焦点：苹果第二季营收预估低于预期 股价盘后走势反复

路透2月1日 - 苹果(AAPL.O)周四公布的第二季营收预估低于市场预期，加剧了关于包括10周年纪念版iPhone X在内新款iPhone手机需求停滞不前的担忧。

苹果预计第二季营收介于600-620亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计苹果第二季营收为657.3亿美元。

该公司股价盘后走势反复，一度下跌2.5%，2203GMT时为上涨0.8%。

苹果公布，第一财季iPhone手机销量为7,732万部，根据财务数据和分析公司FactSet，分析师平均预估销量为8,003万部。

但是，iPhone手机平均售价达到796美元，高于预期的756美元，苹果首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)将这归功于最新版本iPhone手机需求较高。

“这的确是受iPhone X的成功、以及iPhone 8和iPhone 8 Plus的推动，”梅斯特里在采访中告诉路透。“这个新的产品阵容表现得特别棒。”

iPhone继续在营收中占据很大比重，约占第一季营收的70%左右，即便服务部门成为更新的增长来源。

华尔街分析师近几周已然揣测，第一季iPhone X的销量可能低于之前预期，在3月当季或将大幅下降。他们因此调降了对3月当季以及整个2018财年的预测。

苹果称，第一季净利从上年同期的178.9亿美元增至200.7亿美元，每股盈余从3.36美元增至3.89美元。苹果将支付380亿美元的汇回税。

分析师预测每股盈余为3.86美元。

苹果几年来一直在为可能需支付的汇回税预留资金，因此庞大的税单不会造成高额的一次性支出。

苹果预计第二季税率为15%左右。

截至12月31日第一财季营收增长约13%至882.9亿美元，超过分析师平均预估的872.8亿美元。

包括iTunes、Apple Music、iCloud和Apple Pay在内的服务部门当季营收增长约18%至84.7亿美元。

梅斯特里还详细说明了公司的现金使用计划。他表示苹果资产负债表扣除债务后有1,630亿美元现金，公司准备平衡其现金和债务水平。他并未透露是通过将资本返还股东，还是资本支出的形式实现这个目标。

“未来我们致力于实现大致中性的资本结构。我们将保持资产负债表中现金储备和债务水平基本相同，”梅斯特里表示，“我们会将净现金余额从1,630亿美元降至零。”(完)