苹果用户基数两年增长30% 然分析师则探寻更多细节

路透2月1日 - 苹果公司(AAPL.O)在周四公布的季度财报中，两年来首次提供了最新的全球活跃用户基数，包括iPhone、iPad和Macs等主要产品。苹果称，用户基数较两年前增长30%达到13亿。

这个增幅应当被视为一个利好消息，因为苹果希望降低对iPhone销售的依赖，转型为向现有客户提供服务，比如苹果音乐，以及Apple Watch或AirPod等周边设备。

但分析师表示怀疑。两年来，苹果卖得最好的产品--iPhone的销售量相对持平，在该公司的财报电话会议上，Bernstein的分析师Toni Sacconaghi表示，综合这些趋势，暗示用户对于苹果产品的使用期变得更长，他向苹果CEO库克发问，投资人是否应当对此感到担忧。

库克称这应当由投资人自己决定将重点放在哪里，他说对用户购买二手iPhone的情况感到满意。

当用户卖掉旧iPhone买入新机，旧iPhone“转手到另一个用户手里，使用旧iPhone完全没有问题。我认为这是正面的，使用iPhone的人越多越好，”库克说。

Needham & Co的分析师Laura Martin追问库克，安装基数扩大，究竟是单个用户拥有了更多的苹果产品，还是用户数量的增长。这是一个很重要的问题，因为一名同时拥有iPad和iPhone的用户可能只购买一个苹果音乐会员服务。

库克说苹果用户较两年前“增加了很多很多，”但他没有提供具体数字。

此外，苹果将用户资源变现的表现也一言难尽。截止12月30日的第一财季，Beats耳机、AirPods和苹果手表等“可穿戴设备”的营收较上年同期增长70%，但当季包括苹果音乐、iCloud和App Store在内的服务收入却不及分析师预期，为84亿美元，较前一季略微下滑。

苹果还没有透露打算如何发行该公司投资的电视节目，这可能是一项很大的业务。

“他们打造服务业务已经好几年了，心里很清楚靠着智能手机业务轻松发大财的日子总有一天会结束，”Technalysis Research的负责人Bob O‘Donnell表示。(完)