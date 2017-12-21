焦点：苹果将因美国税改议案获益颇丰 但在海外专利方面仍有障碍

路透12月20日 - 美国共和党的税改议案本周在国会获得通过，将会让苹果(AAPL.O)在没有重大税收冲击的情况下，将2,523亿美元在海外的现金储备带回国内，而这则是该公司长期追求的一个目标。

2017年3月24日，美国洛杉矶，一家苹果店内的企业标识。REUTERS/Lucy Nicholson

税改议案的其他条款对苹果而言也是一大福音。税改议案主要包括将企业税税率从35%调降至21%。

但并非一切都对该公司有利。税务专家称，参议院版本的议案与最终版议案之间的一大关键差异，实际上会提高苹果因海外专利获利要缴纳的现金税。

海外专利获利的对待方式对苹果而言至关重要，因为将这些获利转移至海外，是公司数十年来税务做法的基本内容。

其实，该公司产品大部分价值计为专利和其他知识产权，例如商标。然后，苹果按照海外销售比例，把部分知识产权分配给位于低税率国家的子公司，并把营收大部分计为专利使用费。随后这些版权费支付给到爱尔兰等低税国家公司。

该议案中有两项规定的目的就是降低上述做法的吸引力。Tax Foundation的研究分析师Gavin Ekins表示，其中一个规定是针对外国专利收入设定最低税率。预计该税率在13%左右。

与此同时，根据对在美国境内专利的税惠，专利许可所得税率将从标准企业税率21%降至13.1%，大致与在国外取得的专利的许可所得税率一致。

国会共和党人“不希望税率成为选择知识产权申报地点的一个考虑因素，”Ekins表示。“(此举的)最终目的是要把知识产权带回美国。”

该计划的部分内容类似于英国等国家实施的“专利盒”(patent boxes)制度，目的是为了鼓励企业在国内进行创新并将成果留在国内。

但最终议案没有明确说明海外所获专利如何在不缴税的情况下回归美国。

加州大学税务学教授、曾担任国会税收联合委员会主任的Ed Kleinbard称，国会“搞砸了”。“他们创建了专利盒，却没有为专利回流打通道路，这有些怪异。”

对那些仍留在海外的专利来说，针对国外专利获利的最低税率意味着，苹果在国外面对的现金税率可能实际上要更高。

“我愿意押1美元，打赌13.1%的税率要高于苹果在美国以外的实际税率，”Kleinbard说。“仅凭这一点，他们的现金税负担未来就完全有可能加重。”

苹果执行长库克称，该公司打算把一些海外现金汇回国内。但苹果不愿透露这笔现金的规模或用途。

彼得森国际经济研究所的研究员Gary Hufbauer称，减税不太可能促使苹果开始在美国生产iPhone。不过苹果的美国供应商也将享受更低税率。

Hufbauer表示，如果这些供应商将省下的税金用于调降给苹果的报价，将能加强他们相当于外国同业的竞争力，从而吸引苹果更多的与他们下单。

**现金该如何运用？**

分析师表示，资金回流的规定将改变苹果对现金的管理方式。目前美国企业如果要将海外资金汇回国内，必须支付15.5%的一次性税金。

在这之后，企业还需就国内获利支付21%的税金，以及最低10.5%的海外获利税，但可以抵扣已为这些获利支付的海外税金，因此许多情况下，海外获利汇回本土可以不会再被美国额外课税。

以15.5%的税率来说，苹果2,523亿美元海外资金所需缴纳的税款大约在391亿美元。与其他很多大型企业不同的是，苹果已为此拨备363亿美元。

至于剩下的现金，苹果可以用来抵扣970亿美元的长期债务，这些长期债务大部分用于支付股息与分担股票回购计划。

“苹果(海外资金)的处理是个大问题，”Kleinbard表示，“即便是苹果，融资能力也是有限的。而税改令这个问题迎刃而解。”(完)