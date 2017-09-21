焦点：苹果承认新发布的智能手表产品存在连接问题

路透9月20日 - 美国苹果公司(AAPL.O)周三承认，其一周前发布的最新智能手表存在问题。问题出在该产品最重要的功能上：旁边无需iPhone手机，便可拨打电话以及访问数据。

一些知名评估人士周三表示不能推荐这款产品，因为蜂窝数据的连接有缺陷。

这款名为Watch Series 3手表开卖价格为399美元，同最新款的iPhone一同发布。和前几版手表产品不同的是，新款带有内置的蜂窝网络连接。

苹果公司表示，该产品在连接开放WiFi网络时，会遇到LTE连接问题。

苹果发言人Amy Bessette对路透称，公司正在“研究在未来软件发布时进行修补”。

纽约时报等机构的一些评估人士称赞新功能，整体上给出正面评价。

但华尔街日报和The Verge等其他几个媒体建议不要购买这款新产品，因为LTE蜂窝数据连接的表现达不到预期。

褒贬不一的观点令苹果股价承压，收盘下跌1.68%报156.07美元。

“考虑增加LTE功能的Apple Watch 3系列功能没有达到应有的效果，我无法建议购买，以及支付每月的手机费用，”Verge评估人士Lauren Goode称。

除了连接问题，一些评估者对这款手表打电话时的电池消耗问题也有吐槽。苹果公司之前宣传的是电池续航18小时，但如果用来打电话，则只能坚持一小时。

华尔街日报(WSJ)的Joanna Stern写道，用户“都应该先等等，直到比如说X系列出来再说，”她指的是最新的iPhone X。(on.wsj.com/2w75ZI1)

Gene Munster是Loup Ventures长期追踪苹果的分析师，他并不认为Apple Watch 3系列的问题会有损苹果的获利。“那些评估都是负面的，但并不令人意外。这毕竟是苹果第一代支持LTE技术的手表，”他对路透表示。

苹果在iOS 11方面也遭遇不顺。这是该公司周二才推出的新款操作系统。

对于企业用户来说，iOS 11的Mail应用在为Microsoft Exchange和Outlook.com的邮件帐户发邮件时出现问题。

“我们正在与微软密切合作解决这一问题，会很快在接下来的软件更新中发布补丁，”苹果发言人Trudy Muller告诉路透。(完)