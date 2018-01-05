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苹果将为iPhone及Mac电脑芯片安全漏洞发布补丁
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#国际财经
January 5, 2018 / 4:06 AM / a day ago

苹果将为iPhone及Mac电脑芯片安全漏洞发布补丁

1 分钟阅读

路透1月4日 - 苹果(AAPL.O)周四表示，几天之内将为iPhone、iPad及Mac电脑等产品上的自家网页浏览器Safari发布补丁；此前主要芯片制造商曝出一些产品瑕疵，几乎所有现代的运算设备都有遭黑客入侵的风险。

周三Alphabet Inc(GOOGL.O)旗下的谷歌和其他网路安全研究机构揭露两个重大的芯片瑕疵，一个名为Meltdown，是英特尔(INTC.O)的芯片特有的缺陷；另外一个名为Spectre，过去10年生产的电脑几乎无一能幸免。此一消息造成英特尔股票遭遇一轮卖盘，因投资人试图评估此事对英特尔可能造成的成本。

    苹果在官网上发布声明指出，所有Mac电脑及iOS设备都受到Meltdown 及Spectre的影响。不过苹果补充称，最近一次Mac电脑、Apple TV、iPhone及iPad操作系统的更新可以让用户免于受到Meltdown的攻击，同时设备运行速度也不会放缓，此外Meltdown并不会影响Apple Watch。

    Mac电脑及iOS设备容易受到通过网页执行码运行的针对Spectre的攻击。苹果称将在“未来几天”为相关设备中网页浏览器Safari发布补丁。(完)

    编译 张明钧; 审校 杜明霞

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