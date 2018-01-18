焦点：苹果计划在美国开设新园区 并将为海外现金交税380亿美元

路透1月17日 - 苹果(AAPL.O)将在美国开设一个新园区，作为五年内在美国投资300亿美元计划的一部分。苹果还将为海外现金一次性纳税约380亿美元。这是美国总统特朗普签署税改法案后企业公布的最大规模支出计划之一。

2016年美国总统大选以来，要求苹果在美国投资的压力就不断增大，当时特朗普盯上了把产品交给亚洲工厂生产的苹果。

虽然苹果没有宣布过改变这一做法的任何计划，而且专家也说在美国生产iPhone在经济效益方面不切实际，但苹果已开始重视其对美国经济的影响。

苹果周三预计，透过现有园区招聘和开设新园区将在美国创造2万个新就业岗位，再加上纳税以及与位于美国的供应商开展业务往来，未来五年将为美国经济贡献3,500亿美元。

但苹果没有表示该支出计划中有多少是新内容，以及会将多少海外现金汇回美国。该公司在海外拥有现金达2,523亿美元，在美国企业中居于榜首。苹果除了必须缴纳380亿美元税款外，还有以前为股票回购及分红而在美国发行的970亿美元债券需要偿付。

部分投资者表示，苹果的美国投资计划将能让其增加股票回购或股息而不招致批评。苹果股价周三收涨1.7%。

BTIG Research负责科技、媒体与通讯(TMT)研究的董事总经理Walter Piecyk表示，他还不能确定苹果扩张美国业务是对以前计划的追加，抑或意味着海外投资重新聚焦在美国。根据路透热点透视专栏文章的预估，过去五年，苹果可能已经在美国增加了2.4万个工作岗位。

**苹果强化服务项目**

在苹果的新支出中，约有三分之一将用于提供iCloud、App Store与Apple Music等服务的数据中心，这表明订阅服务对苹果的重要性日益升高。苹果在美国七个州设置了数据中心。

刚刚宣布的美国支出计划，将是苹果整体资本支出的一个重要部分。苹果2017年在全球支出149亿美元，2018年则预计支出160亿美元，其中包含对美国数据中心与其他项目的投资，以及对亚洲代工厂设备的投资。

如果苹果整体资本支出以今年的预期速度持续扩增，那么对美国的300亿美元投资，可能相当于该公司未来五年资本支出的三分之一左右。

Cross Research的分析师Shannon Cross表示，公布的纳税金额大致符合预期。按这一税收要求，企业无论是否将海外利润汇回美国，都必须缴纳一次性税负。

苹果已为此留出363亿美元，意味着该项税款对公司本季度的现金流不会造成严重影响。

Atlantic Equities的James Cordwell表示，苹果在美国的投资计划使公司能够比较容易地向股东返还更多现金。

他认为，“如果直接把现金返还股东，可能在政治上有一些敏感”，而宣布这项支出计划可能是苹果在设法解决这个问题。

苹果亦表示，将把先进制造基金(advanced manufacturing fund)的规模从10亿美元提高至50亿美元。该基金用于向Finisar (FNSR.O)和康宁公司(Corning)(GLW.N)等供应商提供资金和支持。苹果表示，计划2018年对美国供应商的支出达到550亿美元，去年为500亿美元。

**亚马逊与苹果之争**

另一行业巨头--亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)也在寻找设立新园区地点。亚马逊去年10月甫完成收取多个城市邀请其第二总部落脚的申请。

苹果尚未表明新园区的地点是否已经底定，对于新园区的新支出规模或聘雇具体情况，也未做出任何承诺。不过苹果已表示园区初步将先安排为客户提供技术支援人员，地点将于今年稍晚宣布。

苹果的“太空飞船”总部位于加州库帕提诺，在德州奥斯丁的园区则是设置了客服人员与部分制造业务，此外，加州的麋鹿林(Elk Grove)也有一个拥有数千名客服人员及iPhone整新技术人员的部门。

此外，苹果在北卡罗来纳州、俄勒冈州、内华达州、亚利桑那州都建有自家的数据中心；还有最近在爱荷华州公布的一个项目，在其他州也租用了数据中心。(完)