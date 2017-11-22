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《独家新闻》AppLovin调整与东方弘泰的收购协议，变身债权性投资
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2017年11月22日 / 凌晨12点58分 / 1 天前

《独家新闻》AppLovin调整与东方弘泰的收购协议，变身债权性投资

1 分钟阅读

路透11月21日 - 美国移动营销平台AppLovin周二表示，与中国私募股权公司东方弘泰的股权交易协议调整为债权性投资。双方的原始协议是东方弘泰以14亿美元收购AppLovin股权，但遭美国政府反对。

这显示出企业如何地想方设法让交易案通过美国外资审议委员会(CFIUS)的审核。CFIUS是美国官方小组，审查交易案是否会威胁国家安全。

自从特朗普上任后，CFIUS愈发不愿批准具有中资色彩参与的交易案。美国国会议员也已提出法案，收紧外资在美投资规定，因为他们对中资企业收购美国高科技公司益发感到担忧。

AppLovin在声明稿中对路透表示，公司已放弃将其多数股权出售给东方弘泰的计划，接受了东方弘泰的8.41亿美元债权性投资。

AppLovin还表示，东方弘泰资本在2017年1月完成1.40亿美元的投资，获得9.98%的AppLovin权益。

1.4亿美元的股权投资意味着对AppLovin的估值约为14亿美元，与该公司一年多前与东方弘泰达成的交易价格相同。

“彻底调整后的协议使我们得以维持对公司业务的全面控制，同时获得额外流动性支持持续的全球性增长，”AppLovin首席执行官Adam Foroughi在声明中称。

一位接近交易的消息人士称，AppLovin和东方弘泰已将新安排告知CFIUS，但他们认为CFIUS不会严格审查，因为该交易并未给予东方弘泰对AppLovin的任何控制权。

另一位熟悉情况的消息人士称，CFIUS之前曾对外资控制AppLovin后的数据安全表示担忧。

东方弘泰是东方证券下属子公司，已经投资了多家游戏公司，如盛大游戏、中手游和趣加(FunPlus Games)。

暂时无法联系到东方弘泰置评。(完) (编译 李婷仪/王灿；审校 王丽鑫/徐文焰)

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