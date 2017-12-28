《APPS专栏》2018年五大看点

(本文作者为路透全球事务专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

2017年12月19日，英国考文垂，一处房屋外的充气圣诞老人装饰。REUTERS/Hannah McKay

撰稿 Peter Apps

路透12月27日 - 专业预测人士喜欢说做预测真的很难，尤其是预测未来。但2017年年终将至，本文列出了一些看来明年会变成全球事件的关键主题和问题。

1. 美国特别检察官穆勒(Robert Mueller)的“通俄门”调查是否会终结特朗普的总统生涯？

美国总统特朗普并未指望能成为《时代》周刊的2017年“年度人物”，但2018年，我们或许能对他的作为有一个更清楚的了解。

首先，穆勒对所谓2016年大选“通俄”的调查到底有多大进展，应该会比较清楚了。有更多重量级人物被拘捕，这或许意味着调查人员已从关键人员那里获得了有用信息，而这些关键人员如今正在配合调查，特别是前美国国家安全顾问弗林(Mike Flynn)和特朗普助手帕帕多普洛斯。到目前为止传闻满天飞，但细节却付之阙如。

真正问题在于，穆勒能否拿到特朗普通俄的证据。如果这位检察官拿特朗普本人没辄，那么特朗普的一些涉俄问题就可能会开始消解。但如果情况变得比较明朗，这位美国总统或接近他的人曾试图妨碍司法公正，那么形势就会风云变色。美国政治专家几乎一致认为，2018年共和党不会弹劾特朗普，但如果民主党在明年11月中期选举中设法利用共和党的不得人心，控制了参议院或众议院，那就另当别论了。

2.美国或朝鲜是否会从口水战和摆姿态升级到军事行动？

朝鲜局势的发展轨迹在很多方面都比较容易预测。根据迄今为止的局势走向，几乎可以肯定金正恩将继续试验威力更大的炸弹和火箭。随着朝鲜打击美国本土的能力增强，美国政府将更加咄咄逼人，但可能仍将不愿实施任何会触发毁灭性冲突的打击。

但也存在一些不确定因素。最明显的是，特朗普是否会忽视五角大楼的警告，采取军事行动来消灭金氏政权及其武器计划。

目前，日本和韩国对美国单方面实施打击的想法高度警惕，韩国曾再三表示希望禁止此类行动。

美国和韩国之间的长期联盟意味着特朗普应当--至少理论上应当--先获得韩国同意，然后再尝试用区域陆基导弹拦截装置击落朝鲜的试验导弹。

除核威胁之外，朝鲜不断壮大的网络能力也不容小觑。朝鲜疑似努力侵入美国电网可能升级为对关键基础设施的破坏性打击。

俄罗斯和中国也需要予以关注。到目前为止，俄罗斯基本一直支持朝鲜核计划，而中国政府则谨慎得多。任何一个国家立场的变化都可能明显影响金正恩的想法。

但无论如何，摆姿态和制裁行动可能都不会停歇。

3. 欧洲的多重危机将达到顶点？

对欧洲而言，今年可谓是多事之秋。经历2016年英国退欧公投冲击后，法国和荷兰在大选中击退了极右翼的挑战。不过在德国10月选举中，总理梅克尔虽然胜出，但支持下降，在组建可行的联合政府方面困难重重。这意味着该国明年可能不得不重新进行选举。

加泰罗尼亚地区在12月举行的选举中，支持独立的党派表现意外不俗，意味着西班牙国内情势明年将继续紧张。加泰罗尼亚似乎很有可能重新举行独立公投。

对政府移民政策的不满，设法维持欧元区，以及如何使得英国退欧运转，欧洲大陆面临的这些困扰没有一个得到解决，这才是问题所在。

英国和欧盟谈判代表设法在2019年3月英国退出欧盟前，将12月的初步协议转变成一项可行的协议，因而如何使得退欧运转的问题明年会变得越发重要。该过程难免会遇到问题，如果谈判彻底破裂，那么英国进行新的选举甚至再次举行公投，也是有可能的。

极右翼其实也没有就此罢手。比利时、捷克、荷兰、芬兰、匈牙利、意大利和瑞典将相继举行地方和全国选举，选举结果将值得关注，以寻找民粹主义抬头的迹象。

4.美国对中东的影响力下降，当地是否会爆发新冲突？

特朗普做出将美国驻以色列大使馆由特拉维夫迁至耶路撒冷的决定，引发了诸多抗议声与怒火，2018年美国在中东事务中的核心地位或将更加弱化。

美国军队将继续肃清伊斯兰国与其他激进组织的余党，但在推动各大事件方面，美国将逐渐退居次要地位，让位于中东大国沙特阿拉伯和伊朗。因为今年伊朗对伊拉克与叙利亚的影响力似乎有所强化，属于逊尼派的沙特与其海湾盟国将会向什叶派死对头伊朗施加更大的压力。

陷入战争的也门(叶门)可能仍将是最血腥的地方，外界基本看不到这场人道主义灾难的严重程度。此外，部分分析师认为沙特已在默许以色列考虑再度在黎巴嫩开战，以遏制伊朗想通过当地组织真主党影响黎巴嫩的企图。

另一个值得关注的事情是，库尔德人组织在强化自己在土耳其、叙利亚、尤其是伊拉克的影响力，自9月库尔德人独立公投以来，伊拉克情势已变得尤为严峻。

5. 2018年俄罗斯领导人是否会面临更大挑战？

总的来说，2017年对俄罗斯领导人而言是美好的一年。在西方国家因国内问题焦头烂额之际，俄罗斯总统普京对大局的掌控看起来前所未有之强。

但在这种表象之下，上述假设已经受到考验。2017年，俄罗斯出现一系列反政府和反腐抗议活动，普京无疑将希望明年这些活动不要重演，以免使得总统大选更加复杂。普京似乎肯定赢得明年总统大选。但投票率可能下降，反对党领袖、反腐活动人士Alexei Navalny被禁止参加总统大选后，本周呼吁抵制明年的大选。

明年俄罗斯料不会出现重大变化，不过国内情势值得关注，因为这可能预示未来将发生的更重要的事情。(完)