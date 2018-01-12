香港、伦敦和纽约入围沙特阿美IPO候选名单--消息人士

路透迪拜/伦敦1月11日 - 两名熟悉讨论情况的消息人士表示，沙特已将纽约、伦敦和香港列入沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美；Saudi Aramco)首次公开发行(IPO)最终候选名单，将从中选出一家单独承担国际IPO，或者由两家甚至三家共同承担。

消息人士称，这次公开上市还将包括沙特股票交易所Tadawul，仍然定在2018年底进行。

上述入围名单意味着东京、新加坡和多伦多将无缘竞逐这宗可能是全球最大规模的IPO。如果估值达到预计的2万亿美元，沙特发售至多5%股份可以筹集高达1,000亿美元资金。

消息人士说，沙特阿拉伯王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)尚未做出最终决定。王储穆罕默德负责沙特的经济与石油政策。

其中一位消息人士表示，正在考虑分阶段上市，首先是本地上市，随后是国际上市。

第一位消息人士说，讨论涉及在三个地点中的至少两个上市。

第二个消息人士说，沙特阿美可能会在所有上述三个国际交易所以及沙特证券交易所上市，但是强调说还没有做出任何决定。

“就沙特阿美而言，2018年底仍然是目标和计划，一切都在为实现这一目标而努力，”第一位消息人士说

沙特阿美在回应路透的评论请求时表示，“仍在积极评估一系列的上市选择，但是没有做出任何决定。”

消息人士去年10月对路透表示，中国提议直接买进5%的沙特阿美股权。资深行业消息人士称，沙特希望其最大的石油买家--中国成为沙特阿美的基石投资者。(完)