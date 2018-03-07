沙特阿美国际IPO地点仍未选定 王储出访英美或有助于权衡

路透迪拜/伦敦/华盛顿3月6日 - 沙特阿拉伯王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)即将对英国和美国展开访问，可能有助于决定沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美；Saudi Aramco)在哪里进行首次公开发行(IPO)。此次出访正逢一些消息人士称，伦敦和纽约作为上市地点的可能性下降。

在竞争沙特阿美国际IPO的过程中，伦敦和纽约这两个金融中心一直明显领先。除国际市场外，沙特阿美还将同时在沙特首都利雅得上市。

但随着香港以黑马姿态杀出，上述情况有变。据熟悉情况的两位消息人士透露，沙特希望能笼络到中国和日本等亚洲国家，这些国家预计将成为”基石”投资者。

诚然，伦敦和纽约仍然在候选名单上，但消息人士指，这两地对于沙特阿美的敏感信息披露要求比香港证交所严苛，这被一些沙特官员和顾问视作缺点。

消息人士称，负责沙特经济和石油政策的王储穆罕默德尚未做出最后决定。他们称，上市的复杂性、法律担忧以及不同顾问给出的彼此冲突的建议，都推迟了决定的做出。

沙特阿美称其仍在评估国际上市选择，目前尚未做出决定，但未予进一步置评。

香港交易所表示：”对于沙特阿美上市，香港占据十分有利的地位。有关该公司可能如何推进其国际上市计划，我们还没有获得任何讯息。”

伦敦证交所(LSE)未予置评，纽约证交所没有立即回复置评请求。

沙特王储穆罕默德将于周三抵达伦敦，与英国首相特雷莎·梅和其他高层内阁举行会谈，这是他去年夏季被立为王储以来首次访问英国。

他可能将从3月19日至4月第一周访问美国，届时他将与美国总统特朗普会面，并到访纽约、波士顿、休斯顿、旧金山等城市。

特雷莎·梅和特朗普都希望吸引这一IPO交易，该交易有望成为史上规模最大的一笔。

包括沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫在内的沙特高级官员以及沙特阿美总裁兼首席执行官纳瑟尔(Amin Nasser)，可能在王储此次出访的随行人员之列。(完)