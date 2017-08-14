中港个股：复星医药与上海医药参与竞购美国Arbor制药公司部分股权

路透上海8月14日 - 中国复星医药与上海医药周一发布公告显示，7月19日两家公司均向美国Arbor制药公司提交了非约束性报价，拟参与竞购Arbor部分股权。其中，复星医药此次参与竞购的主体为其全资子公司复星实业香港。

Arbor公司总部位于美国佐治亚州亚特兰大，是一家主要从事心血管、神经科、儿科、住院科处方药领域专科药物和仿制药研发与制造的综合药企。

不过，由于该交易仍处于非排他性竞价阶段，尚存在较大不确定性，且涉及商业秘密和竞购程序的保密要求，两家公司均未披露包括竞价金额、标的公司运营财务状况等细节。

复星医药表示，本次交易方案尚待Arbor或其现有股东从包括复星实业在内的竞购参与方中选择并接受相关报价条件后、由各方进一步协商确定；同时，复星实业也将基于对Arbor开展的尽职调查以及对其未来业务发展的全面评估，确定下一步竞购安排。

上海医药则称，国际化发展是公司的重要战略举措，公司持续关注海外优质资产的并购机会，Arbor符合公司国际化发展策略。公司目前生产经营情况正常，该项目不涉及公司重大资产重组，亦不涉及需提交股东大会审议的购买或出售资产、对外投资等事项。

复星医药A股午盘上涨3.21%，H股升2.46%；上海医药A股微涨0.08%，H股升2.23%。 (完)

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here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)