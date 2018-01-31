安赛乐米塔尔乐观看待2018年钢铁市场 恢复派息

路透布鲁塞尔1月31日 - 全球最大钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(MT.AS)对2018年钢铁市场给出乐观评估，并恢复发放股息；该公司同时准备把更多的现金用来削减债务。

安赛乐米塔尔周三表示，将从2017年的业绩派息0.10美元，但这低于分析师平均预期的0.30美元。该公司过去两年均未派息。

该公司表示，由于有一系列的项目，包括计划买下意大利钢铁厂Ilva，因此需要更多的现金。其并将设法进一步降低净债务，从2017年底时的101亿美元降至60亿美元。

该集团并称，预期不计库存变动影响的全球表观钢铁消费，在2018年将增加1.5-2.5%，主要受到巴西强劲复苏以及欧洲和北美增长所推动。

去年全球需求成长幅度估计为3.2%。

安赛乐米塔尔表示，今年中国需求的增长将介于正0.5%至负0.5%。

中国过去两年来已将钢铁产能减少1.15亿吨，与其2016-2020年期间最多减少1.50亿吨产能的总目标相去不远。

整体而言，安赛乐米塔尔2017年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)增加逾三分之一至84.1亿美元，略高于公司预期的83.15亿美元。(完)