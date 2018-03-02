安赛乐米塔尔与新日铁住金将合作竞购印度同业Essar Steel

路透3月2日 - 全球最大的钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) (MT.AS)周五表示，将与新日铁住金 (5401.T)组建合资公司，借此竞标正处于破产程序的印度同业Essar Steel India Ltd。

组建这一合资公司，是安赛乐米塔尔在印度市场破冰的最新努力。印度是全球增长最快的钢铁市场。

安赛乐米塔尔正处在与印度国有公司SAIL签订协议的最后阶段。2015年安赛乐米塔尔与SAIL签署初步谅解备忘录，计划合资组建年产120万吨车用钢材的公司，但双方围绕商业条款的争议拖延了合资公司的组建。

安赛乐米塔尔称已经于2月12日向处理破产和公司纠纷的印度国家公司法法庭(National Company Law Tribunal)递交计划书，将与新日铁住金合作竞购Essar Steel。

由于印度央行下令解决该国银行业高达1,470亿美元的坏账问题，掐断了贷款供给，Essar Steel等10多家最大的违约企业去年被推上了破产法庭。

Uttam Galva创始家族Miglani的一名成员上月告诉路透，安赛乐米塔尔以低于市场水平的价格，将持有印度Uttam Galva Steels(UTTM.NS)的全部股份出售给该公司的创始人。

这样安赛乐米塔尔就可以放手竞购其他印度钢铁资产，这些资产被进行破产拍卖。

“在Essar Steel一案上，我们一直希望与新日铁住金(NSSMC)合作，这将增强我们出价的实力，”安赛乐米塔尔的印度裔执行长Lakshmi Mittal表示。

安赛乐米塔尔与新日铁住金拥有多年的合资历史，他们最早的合资企业追溯到1987年，最新的一次合资是在2014年。(完)