亚洲航空旗下菲律宾部门考虑通过IPO筹资2.5亿美元

路透马尼拉10月3日 - 亚洲最大的低成本航空公司--亚洲航空(AIRA.KL)旗下菲律宾部门执行长周二表示，寻求在2018年中期通过首次公开发行(IPO)筹资最多2.5亿美元。

亚洲航空正在加强菲律宾业务。亚洲航空2015年首次提出菲律宾部门IPO的前景，当时计划最早在2017年上市。亚洲航空在亚洲地区拥有九个部门。

“我们正在准备IPO，有望在明年中期进行，”菲律宾亚洲航空(Philippines AirAsia)的执行长Dexter Comendador对路透表示。

Comendador称，菲律宾亚洲航空最初的计划是筹资2亿美元，但后来提高了筹资目标，以便购买更多的飞机和扩大航线网络。

亚洲航空自2012年开始在菲律宾运营。该公司聘请了BDO Capital and Investment担任其承销商。

Comendador说，未来10-15年该公司的机队规模将从目前的17架增至70架。亚洲航空是空中客车A320系列飞机最大的客户之一。

该公司在菲律宾航空旅行市场的占有率为10%。菲律宾市场由Cebu Pacific (CEB.PS)占据主导，紧随其后的是菲律宾航空(PAL.PS)。两家航空公司均为本地大亨所有。

亚洲航空还称，正在考虑让其印尼子公司进行IPO。(完)