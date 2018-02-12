亚太去年商业地产成交额再创纪录 香港、新加坡交投活跃--RCA

路透香港2月12日 - 专注于资本市场商业房地产的独立调查公司Real Capital Analytics（RCA）周一公布，2017年亚太区商业房地产的成交额录得破纪录的1,575亿美元，同比增加6%，主要受到香港、新加坡及韩国等地活跃的交投所带动。

“在低利率的环境下，房地产依然是受到区内本地和国际投资者青睐的资产类别。”RCA亚太区分析高级总监Petra Blazkova称。

她表示，投资者对收益资产的强劲需求亦带动了开发活动。

香港商业房地产市场去年表现突出，并打破多项纪录，内地投资者来港买地成为强力支撑。去年香港房地产交投量按年增39%，达209亿美元，连续第二年创新高；土地成交锐增78%至214亿美元的新高，主要受南丰集团去年中以逾246亿港元投得启德商业地盘，以及恒基地产(0012.HK)以232.8亿港元投得美利道停车场商业地盘所带动。

RCA的数据显示，这是有纪录以来首次，商业发展土地的购买额高过已落成的收租物业，传统上后者吸引较多投资。

Blazkova指出，土地稀缺、本地买家资金充裕以及来自内地的资金涌入，将香港的商业房地产成交量和价格均推向纪录高位。

RCA表示，新加坡商业房地产购买量去年亦创出10年的新高，按年增加五成至150亿美元，推动力主要来自大型的整幢物业成交。

至于韩国去年的商业房地产成交量亦刷出新高，动力主要为本地投资者，成交按年增7%至143亿美元。

中国仍为亚太区中商业房地产最大市场，去年的成交达362亿美元（不包括发展地盘）。（完）