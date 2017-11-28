亚洲铜会议在上海揭幕 铜矿罢工事件料冲击铜加工费谈判

路透上海11月28日 - 智利及秘鲁的铜矿罢工，以及其他影响铜供应的事件，目前正推升铜价，并可能使2018年铜市连续第二年出现短缺，这料将冲击本周在中国进行的消费方与供应商谈判。

随着亚洲铜会议本周在上海开幕，自由港麦克默伦铜金矿(FCX.N)、安托法加斯塔矿业(ANTO.L)等跨国矿企，与中国冶炼商已开始谈判明年的铜加工费，这将成为行业指标。

铜加工费是铜价的风向标，通常与铜价走势相反。上个月，行业消息人士指出，由于供给增幅有限，且中国冶炼产能扩张，2018年铜加工费料将小跌至五年低位。

供应趋紧，加上来自中国楼市及汽车业的需求增强，也协助铜市的多头情绪升温。国际指标铜价在10月触及每吨近7,200美元的三年高位，但周二时在6,900美元下方交投。

“未来三年铜市供需情况实际上看来比我们原先预期更乐观，”必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)营销副总裁Vicky Binns周二在澳洲一场投资人说明会上表示。

“今年上半年发生铜矿重大供应中断事件影响的局面，导致铜精矿市场非常紧俏....2018年可能出现进一步影响事件，因为光是智利和秘鲁就有超过40个矿场工会协议需要谈判。”(完)