调查：亚洲货币2018年料削减去年涨幅 但经济增长提供支撑

路透1月5日 - 路透调查显示，亚洲货币今年料将削减2017年录得的涨幅，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)进一步升息，及亚洲央行行动审慎；但经济稳健增长的预期将提供缓冲。

2017年6月1日，印度卢比纸币。REUTERS/Thomas White

亚币经历四年的贬值后，于2017年出现反弹，部分原因是出口回升、全球经济同步复苏及投资人冒险意愿再度上升。

韩元兑美元升逾11%，是去年表现最好的亚币之一。其他许多亚币涨幅也超过6%。

但根据路透本周对逾60名汇市策略师所做的调查，多数主要亚洲货币在今年底时将回贬几个百分点。仅部分亚币料能录得温和升幅。

“亚币2018年的表现，取决于主要发达经济体政策正常化对全球流动性、和最后对流入亚洲资金组合的影响；以及随着出口复苏效应扩及内需，带动亚洲经济更普遍且更快地增长，”澳新银行策略师在2018年汇市展望报告中指出。

“我们预计增长题材最后会胜出，不过亚洲货币表现可能较为参差，对增长题材敏感的货币表现优异，而高收益货币和有外部赤字的经济体货币表现落后。”

2017年美元指数跌10%左右，这主要是围绕美国政府能否推动税改案获批的不确定性所致。

尽管2017年年底前税改案成功获批，但交易商仍不能确定税改的经济影响。

美元今年能否收复2017年的跌幅，取决于美联储的利率路径。

尽管美联储去年升息三次，但指标10年期公债收益率却未能上升，2017年底时报2.41%，略低于2016年的收盘水准2.43%。

但如果关于美联储进一步收紧政策的预期推动美债收益率在2018年上升，那么随着投资者调整投资组合，亚洲货币可能会开始落后。

调查显示，人民币去年上涨逾6%，今年料将小幅贬值，六个月后料跌至6.60，2018年年底料报在6.60。人民币周四收报6.49。

“在近期美元走软期间，政府允许人民币兑美元大幅升值；而人民币兑一篮子货币自4月以来就或多或少呈现横盘整理走势，”德国商业银行研究主管Ulrich Leuchtmann在客户报告中表示。

“美元/人民币的波动率...未来或将保持在较高水平。政府对人民币贬值的反应可能比升值更为灵敏，目的是防止资本外逃再度升温。中国政府刚刚通过在2015年和2016年加强对资本流动的管控，抑制住资本外流趋势，”Leuchtmann说。

印度卢比兑美元料将较周四收盘水准63.39小幅下跌，六个月和12个月后分别报64.50和65.00。

“若经常帐赤字规模过大，印度可能会面对突然出现的外资恐慌的冲击，进而导致卢比汇率大幅下挫，”富国银行分析师Erik Nelson说。

根据汤森路透Starmine的计算，在2017年所有的路透调查中，富国银行提供的亚洲货币一个月后汇率预估的准确度最高。

“不过我们认为，卢比的中长期前景还是相当有利的，”Nelson表示，他乐观认为印度经济在去年放缓后，将有更好表现。

“起初的确遭遇过一些波折，但我现在认为，我们很可能将开始收获改革的果实，特别是商品和服务税改革，”Nelson补充说。(完)