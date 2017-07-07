调查：亚币前景改善 主要因特朗普改革预期减弱导致美元走软

路透班加罗尔7月7日 - 路透调查显示，新兴亚洲货币前景较年初改善，主要因外界对美国很快大幅减税的预期消退导致美元走软。

多数亚洲货币兑美元走强。美元受到打压是因为，市场越加担心美国政府无力兑现先前的承诺。

年底时人民币所处水准料将优于此前预期。过去几个月人民币是全球市场的焦点，中国当局努力维持人民币汇率稳定并驱散押注人民币大跌的投机客。

台币是亚洲表现最好的货币之一，今年迄今累计涨近6%。韩元、马币(林吉特)、坡元和泰铢均涨逾4%。

过去一周对逾60位外汇策略师的最新调查显示，未来12个月，许多亚洲主要货币料将守住今年迄今的多数涨幅。

这与1月时的预估形成对比，当时预计亚洲货币兑美元大跌，因预测美国将出台财政刺激措施且美联储将加快升息。

“美国在推进财政改革和税收改革方面缺乏进展，令人失望，这是美元表现不太好的原因之一，”凯投宏观的中国分析师Julian Evans-Pritchard称。

“我们仍预期可能明年某个时候推出小型财政计划，但市场已开始质疑特朗普是否有能力落实，我预计不会推出任何大规模财政刺激措施并带动美元大涨。”

人民币和印度卢比今年迄今累计涨逾2%，其中一半的升幅在过去两个月录得。

年底人民币兑美元预计报6.95，年初时预计为7.2。印度卢比兑美元预计年底报在65.5左右，1月调查时预计报69.5。

虽然亚币前景无疑已经改善，但主要是因为美元丧失动能，亚洲各国因素处于次要地位。

在最新调查中，分析师对美元看法变得不如原来乐观，主要是因为市场已基本消化了美联储的政策紧缩计划，而且目前的真正风险是美联储可能被推离原定路径。(完)