焦点：美元持续贬值造成利润缩水 亚洲出口商叫苦不迭

路透新加坡1月24日 - 美元持续贬值让亚洲出口商的获利承受压力，促使一些公司考虑重新谈判销售合同等举措减压。不过美元贬值也带来利好的一面--给原材料和外债成本的上涨带来缓冲。

继2017年承受了美元兑全球主要货币多达10%的贬值之后，今年日本和泰国的汽车生产商、韩国电子和科技公司以及中国芯片制造商等出口企业，都已经准备迎接本币的进一步上涨。

韩元兑美元已经处在三年高点，人民币兑美元涨至两年最高水平，日圆兑美元已经突破110日圆大关。

以日本的日产汽车(7201.T)为例，日圆兑美元汇率每上涨一点，公司的营业利润将减少170亿日圆(1.548亿美元)。该公司此前对2017财年美元/日圆的假设平均汇率为108日圆。2017财年将于3月结束。

“我们对2017财年的整体预期是，汇率因素给营业利润造成的负面影响为600亿日圆，包括所有货币，并不只是美元，”日产汽车沟通部门的Nick Maxfield表示。

全球第二大内存芯片生产商韩国SK海力士(000660.KS)称，美元兑韩元下跌10%将导致该公司美元计价的海外资产损失约3,000亿韩元(2.806亿美元)。

中国有色金属工业协会硅业分会的一位官员称，中国贸易商去年签署的长期海外订单获利下降，因为美元走软、国内环保政策趋紧导致成本增加。该分会包括200多家硅业企业。

“这给贸易商带来压力，导致利润率不断收缩，”他说，并称中国硅产量占全球产量的70%以上。

“企业无法获利...所以，为了生存，它们可能会冒险避税。”

泰国是全球大型汽车厂商的地区性生产和出口枢纽，业者苦于中东地区汽车需求下降之际，泰铢走强又加重其负担。

“泰铢升值冲击了我们的获利，因此我们不得不采取与买家重新谈判等成本管控措施，”丰田汽车泰国执行副总裁Chatchai Taveesakulvadchara说道；丰田汽车在泰国国内市场占三分之一的份额。

**不尽然全是坏事**

但美元疲软带来的并不都是坏消息，因为本币的强势在很大程度上都归因于对亚洲制造商品的强劲需求，以及全球经济的普遍复苏。

强劲的国内消费也持续为制造商提供大力支持。

比如，丰田汽车预计今年在泰国的销售将提升近25%。

在这种情况下，决策者对亚币走强仍持乐观态度。

韩国和泰国均表示将由市场决定汇率，只会在控制波动性时出手干预。

本月稍早，中国央行调整汇率设定，允许人民币更紧密地与其贸易伙伴国的货币保持一致。人民币兑美元在2017年约升值6.5%。

美元走软也支撑本地购买力，不论对消费者还是制造商来说都是福音。

对一些企业来说，本币走强有助抵消进口原材料成本上涨及外债支付。

举例而言，日本制纸(Nippon Paper)(3863.T)就表示，其原材料进口价值超过出口价值，所以正常来讲美元走软对该公司是个利好。

日本制纸一位发言人称，日圆兑美元升值1个点，约相当于在半年内将公司获利推高2亿日圆。

苹果(AAPL.O)供应商之一--韩国LG显示器(034220.KS)以及现代汽车(005380.KS)也都表示，疲弱美元在影响出口的同时，也降低了偿还外债的成本。

“韩元走强对海外销售造成负面影响，但与此同时，也降低了以韩元折算的外币债规模，”现代汽车发言人在给路透的电邮回复中称。(完)